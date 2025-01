Francia, 10 anni fa la strage di Charlie Hebdo

#JesuisCharlie. Era il 7 gennaio di 10 anni fa e tutti i social media esistenti (all’epoca la maggior parte delle persone utilizzava ancora Facebook) venivano colonizzati da questo hashtag, condiviso per mostrare solidarietà a uno dei giornali satirici più famosi e controversi d'Europa, Charlie Hebdo, colpito da un violento attentato perpetrato dai fratelli Kouachi. I due terroristi avevano fatto irruzione nel quartier generale del settimanale muniti di armi da fuoco, uccidendo dodici persone (tra cui il direttore Stéphane Jean-Abel Michel Charbonnier, noto come Charb).





Le controversie

Non si trattava certo del primo episodio di violenza contro i dipendenti e i collaboratori del giornale. Charlie Hebdo, sin dal 2006, si è sempre distinto per il tono irriverente che i fumettisti adottano nella realizzazione delle loro vignette. Quel sottile confine tra libertà di satira e provocazione che interroga le sensibilità dei lettori e che, in alcuni casi, viene percepito come puro insulto. Storicamente, sono state le vignette che mettevano al centro dello sberleffo il profeta Maometto a scatenare i più violenti moti di indignazione, alcuni dei quali sfociati in veri e propri gesti di violenza. A fomentare ancora di più il clima di tensione, una popolazione – quella francese – particolarmente variegata e multietnica; intere città in cui le difficoltà di integrazione nel tessuto sociale dei cittadini immigrati di seconda generazione rimangono sottotraccia, pronte a riaffiorare in quartieri più complessi (come le famose “banlieue”, le periferie).

Nel 2011, un primo attentato aveva scosso la redazione del giornale: nella notte tra il 1° e il 2 novembre diverse bombe Molotov erano state lanciate contro il quartier generale del settimanale, mentre un attacco hacker rendeva impossibile l’accesso al sito internet.





Il 2015

A scatenare l’ondata di solidarietà più sentita e capillare, però, fu il secondo attentato subito dal giornale, quello del 7 gennaio 2015. Due uomini armati con fucili di assalto fecero irruzione nella redazione sparando sui presenti. Il bilancio finale: 12 morti (10 collaboratori del settimanale e due poliziotti). Il commando uccise a sangue freddo urlando “Allahu akbar” e “Il Profeta è stato vendicato”. Inseguiti dalle forze dell’ordine i due terroristi conclusero la fuga barricandosi in uno stabile sede di una piccola azienda, nella periferia parigina, morendo poi durante lo scontro a fuoco con gli agenti il 9 gennaio.