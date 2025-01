Francia, arrestato il fondatore del sito utilizzato anche per gli stupri di Gisèle Pelicot

GISELE PELICOT

CHI E’ ISAAC STEIDL

E’ stato proprio il caso di Mazan a portare il sito web all’attenzione del grande pubblico, con la rivelazione dell’ex marito di Gisèle – successivamente condannato a 20 anni di carcere - di aver utilizzato una specifica chatroom, rivelazione che ha permesso agli inquirenti di risalire al suo fondatore. Dominique Pelicot, infatti, utilizzava il sito web per reclutare sconosciuti che violentassero la moglie priva di sensi.

Il gestore di Coco, ex informatico laureato in ingegneria informatica, ha fondato il sito negli anni 2000 con un investimento iniziale, fornito dai genitori, di 2mila euro, non prevedendo alcun tipo di controllo sull’identità degli utenti e la possibilità di chattare inserendo solo il proprio genere, l’età e uno pseudonimo.

In poco tempo, la piattaforma, inizialmente concepita come chat per incontri, ha attirato criminali e molestatori sessuali.

Steidl, 44 anni, già al centro di un altro caso giudiziario quando – nell’aprile 2024 – due adolescenti uccisero un giovane assistente sociale adescato proprio attraverso la piattaforma, è attualmente rinviato a giudizio per 8 reati in totale, tra cui complicità nel possesso e nella diffusione di immagini pedopornografiche, sfruttamento aggravato della prostituzione e associazione a delinquere.

La strategia attuata dal 44enne, per sfuggire ai controlli, gli ha permesso di accumulare profitti fino a 5 milioni di euro tra i diversi conti bancari congelati in quattro paesi europei. Steidl ha rinunciato alla nazionalità francese ed è diventato cittadino italiano, ha il divieto di lasciare il territorio francese e l’obbligo di pagare una cauzione di 100mila euro.