Frank Matano a RTL 102.5: “Oversympathy è un nuovo spettacolo sperimentale e aperto a tutti, un Open Mic con l’obiettivo di trovare bravi comici fra persone sconosciute”

Frank Matano è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante “W l’Italia”, il comico ha raccontato in diretta in radiovisione “Oversympathy”, il nuovo spettacolo di intrattenimento comico aperto a tutti.

«Oversympathy è un nuovo spettacolo sperimentale che partirà dai piccoli club. Si tratta di un format basato sull'open mic, dove chiunque può iscriversi e mettersi in gioco con 90 secondi di materiale divertente. Sarò presente con degli ospiti e insieme determineremo la qualità delle esibizioni che hanno suscitato risate», racconta Frank Matano a RTL 102.5.

Il format originale prodotto da Vivo Concerti e Newco Management è ideato e presentato Frank Matano. Nove serate di spettacolo, che partiranno il 6 maggio da Roma, proseguiranno poi a Milano e Torino, con l'obiettivo di scoprire le persone più "simpatiche" d'Italia.

«Abbiamo avuto un grande successo con le iscrizioni dei comici che parteciperanno ma abbiamo dovuto ideare un meccanismo per frenare l'entusiasmo del pubblico italiano nel voler necessariamente esibirsi e andare in scena. Oversympathy è quando uno cerca di strafare nel cercare di far ridere, ottenendo spesso l'effetto contrario. Un piccolo club è un buon posto per capire dov’è la linea e superarla deliberatamente. Ci saranno delle riprese ma sarà disponibile solo sul web», continua il comico.

Ogni spettacolo avrà sette performer sul palco, estratti casualmente tra quelli precedentemente registrati e che in pochi minuti a disposizione dovranno cercare di far ridere nella massima libertà, di argomenti e modalità.

«Ci sono due sgabelli sul palco, nella performance se uno è bravo lo conquista, e a fine serata chi sta sugli sgabelli verrà messo al centro del palco e il pubblico per applausi deciderà chi andrà nella prossima puntata. Chi vince resta. Sono nove puntente e portiamo avanti i comici più bravi. L’obiettivo è di trovare fra le persone sconosciute che si iscriveranno dei bravi comici che nelle eventuali prossime stagioni diventeranno parte della scaletta. La democrazia del pubblico è essenziale, l'ultima decisione sarà la loro, sebbene cercherò di influenzarla. Questo è un momento molto fertile per la comicità, con una competizione feroce e la necessità di essere autentici e personali», conclude Matano.

Queste le date e i club dove si svolgeranno gli spettacoli:

Roma - Largo Venue - 6/7/8 maggio

Milano - Santeria Toscana - 17/19/26 maggio

Torino - Hiroshima Mon Amour - 28/29/30 maggio