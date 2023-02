Fuoriprogramma in diretta: c'è Marco Mengoni, telefonano Amadeus e Morandi

“Domani vado a scegliere gli abiti per il prossimo festival": Amadeus telefona in diretta a RTL 102.5 ad una settimana dalla fine di Sanremo. "Mi mancate già”, dice. In studio a Cologno Monzese c'è Marco Mengoni, che ha vinto la 73 esima edizione di Sanremo. Una sorpresa dopo l'altra: telefona anche Gianni Morandi. "Ogni volta che incontro Marco gli dico che è il miglior cantante italiano. La foto con Mengoni che vince e io con la scopa la trovo bellissima", sottolinea Morandi - che è stato per cinque serate al fianco di Amadeus sul palco dell'Ariston.

Un Festival indimenticabile anche dal punto di vista degli ascolti: picchi del 70 % di share fino a notte fonda. Un festival che ha trionfato in ogni puntata, dove non sono mancati i ragazzi. "Da Gianni ho ricevuto un grande consiglio: mi ha detto di non esagerare. Quando sei sul palco ti viene da esagerare per compensare un po’ di insicurezza, cerchi di fare di più per arrivare ad un livello giusto. Quello di Gianni è stato un consiglio fondamentale per divertirsi. Amadeus è uno delle persone che lavora di più al mondo, non si ferma mai", puntualizza Mengoni durante il suo intervento.





AMADEUS PIU' SOCIAL CHE MAI

Grazie alla presenza di Chiara Ferragni, nel corso della prima e dell'ultima puntata, Amadeus ha debuttato su Instagram. Prima di Sanremo non aveva un profilo privato, ma viveva con un'identità social condivisa con sua moglie Giovanna. Acqua passata. Ora Amadeus sta per arrivare a 2 milioni di followers, conquistati senza troppa fatica grazie alla sua bravura e spontaneità. Amadeus ha fatto un vero e proprio miracolo non solo in tv, ma anche in Rete grazie ad una serie di dirette Instagram che gli hanno permesso di essere sempre più popolare ed apprezzato anche dalla Gen Z.





LA 74ESIMA EDIZIONE E' GIA' DIETRO L'ANGOLO?

Manca tanto, ma alla fine il tempo vola. E il prossimo Festival di Sanremo potrebbe essere davvero dietro l'angolo. Scherzi a parte, Amadeus potrebbe mettersi già al lavoro tra poche settimane, giusto il tempo di riposarsi un po' e di ricaricare le batterie. Nei passati mesi, prima di Sanremo, ha analizzato ben 500 brani. "Tutte canzoni che ho ascoltato più volte con le cuffie o in auto da solo, senza far ascoltare a nessuno il contenuto", aveva rivelato in occasione di una puntata speciale su RTL 102.5 a reti unificate con Radio Zeta (puoi riascoltarla su RTL 102.5 Play). E adesso molti artisti si sono già messi al lavoro per inviare a Amadeus il brano sanremese. Nel prossimo Festival, notizia certa, ci sarà Mengoni: il vincitore apre sempre la nuova edizione.





“DUE VITE” È LA CANZONE VINCITRICE DELLA SPECIALE CLASSIFICA “FINALMENTE SANREMO” 2023

Il vincitore di Sanremo Marco Mengoni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Durante ‘The Flight’, Marco Mengoni ha ricevuto in diretta in radiovisione il premio della speciale classifica "Finalmente Sanremo" di RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, che ha decretato la sua “Due vite” come la canzone più radiofonica fra i brani in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo. Il risultato della classifica è il frutto della rinnovata collaborazione tra RTL 102.5 e EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti radio e televisive in Italia (la classifica completa è consultabile qui). La classifica si basa sui voti espressi dagli ascoltatori di RTL 102.5, ponderati con i dati dell'airplay radiofonico rilevati da EarOne. Quest'ultima considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, comprendente radio nazionali, regionali e locali.