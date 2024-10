Gabriele Paolini in uscita dal carcere annuncia: "Voglio cambiare sesso" Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il noto disturbatore tv, detenuto a Rieti dal 2021, ha deciso: "Il mio corpo di uomo non mi appartiene più"

Tra pochi giorni Gabriele Paolini, il noto disturbatore tv, terminerà la sua detenzione, uscendo dal carcere di Rieti, dove è rinchiuso dal 2021. E già fanno rumore le sue nuove dichiarazioni: "Qui ne ho passate davvero tante, ma di recente ho avuto un problema di salute. L'operazione mi ha segnato molto e mi ha fatto capire che il mio corpo di uomo non mi appartiene più". La condanna di Gabriele Paolini I guai giudiziari, con conseguente arresto, di Paolini non sono legati alle sue moleste incursioni nei collegamenti televisivi, alcune delle quali sono diventate cult rimbalzando ancora oggi sui social. Nel giugno 2021 Paolini, infatti, venne condannato dalla Corte di Cassazione a 8 anni di detenzione per induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori. I fatti risalgono al 2013, quando Paolini venne arrestato per aver avuto rapporti sessuali con alcuni minorenni in cambio di regali e soldi. In quell'occasione restò in carcere 19 giorni e scontò altri 20 mesi ai domiciliari. In particolare a finire al centro del procedimento la relazione di Paolini con un ragazzo di 17 anni. A tal proposito, il disturbatore, dopo la sentenza, dichiarò: "Ho amato quel giovane, nonostante la differenza di età. Io avevo 39 anni e lui 17, ma l’ho amato per davvero. Ma se la Cassazione ha confermato la condanna, allora è giusto andare in carcere, non voglio misure alternative. Paolini cambia sesso Rispetto all'annuncio del cambio di sesso, Paolini ha fatto sapere di avere già iniziato il percorso di transizione per cambiare sesso, con l'aiuto di una psicologa della Asl. Ad agosto scorso Paolini, attraverso una nota diffusa al portale Rietilife.com, aveva raccontato le difficoltà vissute in cella: "Sono depresso, mi hanno trovato l’epatite C nel sangue e mi hanno picchiato due detenuti arabi. Mi hanno sbattuto come un animale in isolamento (cella 7) senza acqua nel lavandino, bevo immergendo un bicchiere nel cesso. Sono solo, in isolamento, e ho paura". Il libro di Gabriele Paolini Nelle prossime settimane è prevista l'uscita della nuova edizione, aggiornata e con nuovi contenuti, del libro di Gabriele Paolini dal titolo Come evadere dal carcere 2.0 – Gli Agenti della polizia penitenziaria sono “angeli” in un inferno di emozioni (Pathos Edizioni). In precedenza aveva pubblicato GABRIELE vi presenta l’artista PAOLINI, con prefazione di Emilio Fede.

