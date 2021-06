Gaia ospite su RTL 102.5: "Sto preparando il nuovo album, l’ho quasi finito"

La cantautrice italo-brasiliana Gaia è stata ospite questo pomeriggio in diretta su RTL 102.5 nel programma The Flight per presentare il suo primo singolo internazionale Boca feat. Sean Paul, prodotto dai Childsplay, uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 14 maggio.

Il nuovo singolo ’Boca’ feat Sean Paul

“Sono felice di riprendere un po’ di normalità e di essere qui in radio oggi per presentarvi la mia nuova canzone con Sean Paul che si chiama ‘Boca’. Due anni fa sono andata ad Amsterdam a scrivere con i produttori Childsplay, poi abbiamo deciso che ci stava bene una voce maschile, così l’abbiamo mandata a Sean Paul e a lui è piaciuta”. “Non l’ho potuto incontrare fisicamente a causa del Covid, ma ci siamo promessi di vederci presto anche per festeggiare questo featuring, mi sembra di sognare”. “In futuro mi piacerebbe tantissimo una collaborazione con l’artista brasiliano, Caetano Veloso”.

I produttori Childsplay

“Childsplay sono dei produttori incredibili e sono stati la mia prima vera collaborazione estera, avevo mandato loro alcuni miei brani e loro hanno scommesso sulla cosa e abbiamo portato a casa una canzone di cui sono molto fiera, è stato difficile tenerla per me 2 anni. Abbiamo vissuto un periodo difficile a causa della pandemia e del lockdown e non era il momento per farla uscire, volevo aspettare un momento un po’ più gioioso, adesso stiamo cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel, e questa è un po’ una carica per ripartire, ballare e ritrovarci”.

Prossimi progetti

“Sto preparando il nuovo album, l’ho quasi finito, sono molto contenta perché sto vivendo un momento di stop dalla frenesia dell’ultimo periodo e mi sto concentrando sulla cosa che amo fare che è la musica e mettermi in studio”.

“Ci sono in questo nuovo disco degli incontri musicali di cui sono fiera, che nascono in modo molto spontaneo quando mi viene in mente una persona con cui vorrei collaborare gli scrivo o gli mando una canzone e a volte mi va bene, la musica è bella anche perché è una condivisione di tipo istintivo e sincero quindi continuo con questo modus operandi”.

L’esperienza di Sanremo

“È stato molto intenso, pieno di emozioni belle, a volte difficili, il terzo giorno ho perso la voce a causa della tensione, mi è dispiaciuto non poter vivere quell’esperienza a 360 gradi con lo scambio umano che per me è necessario, ma grata ad aver partecipato”.

Il ritorno ad Amici

“Tornare ad Amici è stato molto emozionante, per me quella è casa, è un posto che mi ha regalato tantissimo ed è stato molto da batticuore”.

La musica della playlist di Gaia

“In questo periodo sono in fissa con George Smith, ho appena riascoltato il disco ‘Safari’ di Jovanotti, incredibile, ascolto musica variegata, artisti francesi, brasiliani, Mahmood, Liberato, Lily Allen, ce n’è un po’ per tutti”. “Adoro Madame ho scritto con lei una canzone che si chiama ‘Luna’, le auguro il meglio è un’artista completa, sa cosa vuole comunicare e lo fa con i giusti mezzi che sono l’amore”.