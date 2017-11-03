Gentilmente, evviva è arrivata la pioggia

Redazione Web

03 novembre 2017, ore 16:07

Adesso capisco, dopo averla quasi dimenticata per mesi

Scusate la sintesi, la gioia, la follia, l'assurdità ma PIOVE!!!! Che strano, quasi non riconoscevo quel ticchettìo fuori dalla finestra. Quel "vago segreto di tenerezza, una sonnolenza rassegnata e amabile" per dirla con Garcia Lorca. Mi tornano in mente i suoi versi, gli echi di "una musica umile (che) si sveglia con lei e fa vibrare l'anima addormentata del paesaggio". Adesso capisco, dopo averla quasi dimenticata per mesi. E' arrivata la pioggia. Evviva.

