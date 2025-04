Gesto eroico di un pilota cinese premiato con 400mila euro

Il pilota ha evitato l’impatto con un altro velivolo e salvato la vita a 439 persone

Lo scorso 11 ottobre l’aeromobile che He Chao stava pilotando, un Airbus 320 della China Eastern Airlines, era in fase di decollo sulla pista dell'aeroporto di Shanghai, quando improvvisamente si è trovato davanti un altro velivolo, un A330, che in quel momento stava attraversando la pista. Il sangue freddo di Chao ha evitato un impatto che avrebbe portato ad un inevitabile disastro aereo e sarebbe costato la vita ai circa 439 persone presenti in totale sui due aerei. Con una manovra difficile è riuscito a decollare prima dell’impatto salvando passeggeri ed evitando il peggio. La sua compagnia aerea ha apprezzato il gesto. Il pilota è stato premiato con 600 mila dollari neozelandesi, circa 400 mila euro.

