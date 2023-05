Giallo sul litorale romano, trovato sulla spiaggia il cadavere di una donna, non è ancora stata identificata

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Il titolo potrebbe essere: “ Il mistero della spiaggia ”; oppure “ il giallo del Primo Maggio ”. Sono le otto meno un quarto del mattino. Brutto tempo sul litorale romano. In giro non c’è praticamente nessuno, anche se la giornata è festiva. Un uomo passeggia da solo vicino alla spiaggia, siamo a Passoscuro, nel comune di Fiumicino, poco più a nord rispetto a Fregene. Da lontano, sulla sabbia vede un fagotto, si avvicina e trova un cadavere . Chiama subito i Carabinieri. Il corpo appartiene a una donna, caucasica, dell’ apparente età di 40-45 anni . Addosso non ha alcun documento, per questo per ora l’identificazione non è stata possibile. La vittima indossava una camicetta, dei leggins e una giacca a vento. Sul posto è poi arrivata la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. C’è anche un medico legale.

INDAGINI A TUTTO CAMPO

Secondo le prime informazioni, il corpo avrebbe tracce recenti di presenza in acqua. Ma per stabilire cause e modalità del decesso si dovrà attendere l’esito dell’autopsia, che verrà senza dubbio disposta dalla Procura. Al momento tutte le piste restano aperte: omicidio, suicidio, incidente, malore. La Capitaneria di Porto di Civitavecchia, che collabora alle indagini, sta effettuando una ricognizione in mare per cercare eventuali effetti personali che possano rappresentare un indizio dal quale far partire una indagine. Che, a giudicare dalle prime indicazioni, non si prospetta semplice. Prima di tutto si dovrà identificare la donna. Poi si dovrà cercare come e perché il suo corpo è arrivato sulla spiaggia di Passoscuro in una grigia mattina di maggio.