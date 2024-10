Giandonato Nicola papà delle Tic Tac scomparso a 98 anni, è stato uno dei manager di punta della Ferrero

Sui banchi di bar e tabaccherie hanno dominato per anni, e sono ancora protagonisti. I confettini, che con il tempo, oltre al gusto alla menta si sono moltiplicati in tante varietà, si sono affermati per il gusto e per la comodità delle confezioni, piccole, trasparenti, accattivanti. Le mentine sono un altro prodotto di grande successo della scuderia Ferrero. Giandonato Nicola, il "padre" delle Tic Tac, è scomparso all'età di 98 anni. Si sono celebrati i funerali dello storico manager della Ferrero, nella sua Brusasco, nel Torinese. Classe 1926, è stato un pilastro nella struttura manageriale dell'azienda di Alba e ha contribuito alla sua internazionalizzazione in Germania, Francia e negli Stati Uniti delle linee di prodotti dell’azienda di Michele Ferrero nel 1958, entrando in Ferrero quando aveva solamente 32 anni.

Il lancio delle Tic Tac dagli Stati Uniti

Era appena laureato in Economia e Commercio e venne presentato al ‘papà' della Nutella da Severino Chiesa, che era collaboratore del manager e amico d’infanzia di Nicola. Fu prima mandato presso lo stabilimento tedesco di Stadtallendorf, poi trasferito negli impianti francesi di Villers-Écalles, a Rouen (Normandia). Quindi arrivò fino negli Stati Uniti. Tra le stelle e le strisce si impegnò nel lancio nel lancio delle Tic Tac, che oltre al sapore, avevano l’inconfondibile aroma che si sprigiona aprendo la confezione. Era il 1969 per un anno si chiamarono “Refreshing Mint”, menta rinfrescante. Poi il nome venne cambiato nel più immediato “Tic Tac”. Da allora hanno conquistato tutto il mondo. Una delle campagne pubblicitarie più riuscite fu legata ad una giovane Michelle Hunziker, nel 2005.