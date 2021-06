Gianluca Grignani in diretta su RTL 102.5: “Fabbrica di Plastica’ non fu capito allora, adesso è un disco cult, gli devo tantissimo"

Gianluca Grignani, ospite oggi pomeriggio in diretta su RTL 102.5 nel programma The Flight, ha raccontato dei 25 anni del suo secondo album 'La Fabbrica di Plastica', e del concerto al Forum di Assago (MI) il 29 gennaio 2022, per una grande celebrazione della musica rock italiana. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.





“È importante questo concerto e l’anniversario dei 25 anni, perché ‘Fabbrica di Plastica’ allora non era stato compreso, ma oggi è un disco cult che poi ha venduto tantissimo, ha avuto successo dopo 25 anni, io devo tantissimo a questo disco e sono Gianluca Grignani anche grazie al fatto che c’è questo disco. Neanche io pensavo che questo disco funzionasse, anche nel tempo, pensavo che avrei smesso di fare musica facendo questo disco, ma l’ha fatto lo stesso e ho rischiato, poteva essere una débacle totale per me, invece non fu così. Il pubblico ha deciso chi fossi e che io potessi andare avanti, e se non fosse per il Gianluca di allora che ha deciso di fare ‘La Fabbrica di plastica’, non stimerei me, ogni tanto un po’ di autostima ci vuole”. Così racconta Grignani del disco ‘Fabbrica di Plastica’ e del concerto al Forum che lo celebra.





Destinazione Paradiso

“Destinazione Paradiso è un grandissimo album e se non ci fosse stato quello non ci sarei io, è bellissimo, gli arrangiamenti mi stavano meno addosso, ma essendo un album molto acustico, mi rispecchiava comunque, ho dovuto però accettare una mentalità che non era la mia, con quell’album. La mia fortuna è stata che ‘Destinazione Paradiso’ ha avuto un tale successo che poi ho potuto fare quello che volevo io”.



Progetti futuri, il nuovo album e la trilogia ‘Verde Smeraldo’

“Sto lavorando a questo triplo album ‘Verde Smeraldo’, è abbastanza impegnativo, mi mette a confronto con me stesso, faccio una grande ricerca sonora. ’Fabbrica di Plastica’ sta piacendo così tanto che mi ha lasciato un po’ di tempo per finire il primo capito di questa trilogia nel modo giusto e farlo poi uscire nel momento giusto”.