New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Sogna, Ragazzo, Sogna” di Alfa e Roberto Vecchioni, “Acqua Passata” di Capo Plaza e “Veleno” di Tananai

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ALFA E ROBERTO VECCHION: IN ROTAZIONE RADIOFONICA SU RTL 102.5 “SOGNA, RAGAZZO, SOGNA”

Da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Sogna, Ragazzo, Sogna”, la versione cantata da Roberto Vecchioni e Alfa durante la serata delle cover del Festival di Sanremo. Sogna ragazzo sogna è un inno alla vita scritto da Roberto Vecchioni nel 1999, quando Alfa non era ancora nato, e rappresenta un incitamento ai ragazzi a non arrendersi mai e ad affrontare con coraggio tutte le sfide che la vita mette davanti. Una sorta di invito alle nuove generazioni che Alfa ha saputo cogliere completando il testo originale del brano con una strofa inedita e significativa. La grande forza di quell'esibizione, che ha emozionato tutta Italia, ha rappresentato una sorta di passaggio di consegne di alcuni valori dal maestro all'allievo in un confronto generazionale fra chi incarna l'esperienza e chi ha ancora molti sogni da realizzare.

CAPO PLAZA: IL NUOVO SINGOLO È "ACQUA PASSATA"

È un Plaza introspettivo quello del nuovo singolo “Acqua Passata”, da questa settimana in onda su RTL 102.5. La star multiplatino con all’attivo 61 dischi di Platino e 30 oro, torna con un brano inedito in cui mostra una maturità diversa e parla di paura, di gloria, cercando un mondo nuovo. “Acqua Passata” è un nuovo capitolo del suo album in uscita prossimamente e che arriverà a più di 3 anni di distanza dal suo ultimo lavoro di inediti “Plaza”, uscito nel 2021, certificato Triplo Platino e ancora presente da 77 settimane in classifica FIMI/Gfk. Capo Plaza ha pubblicato nell’ottobre 2023 l’inedito “Nato per questo” dopo il successo della scorsa estate per la collaborazione con AVA e ANNA nel singolo “VETRI NERI”, 5 volte Platino e canzone più ascoltata su Spotify quest’estate.

TANANAI TORNA IL RADIO CON IL NUOVO SINGOLO “VELENO”

Dopo un 2023 ricco di successi e traguardi raggiunti, confermandosi come uno dei nomi più apprezzati della scena pop italiana, Tananai è pronto a tornare con tanta musica e nuovi progetti. Da questa settimana in onda su RTL 102.5 il nuovo singolo “Veleno”. “Veleno” è il racconto di un amore che richiede risposte, in un viaggio fatto di rischi in cui il desiderio di viversi e mettersi in gioco supera la paura di farsi male. Attraverso un immaginario ben chiaro, fatto di sguardi, domande e metafore, la voce di Tananai accompagna l’ascoltatore all’interno di una storia un po’ tormentata, da cui sembra impossibile allontanarsi. Scritto da Tananai e prodotto dall’artista stesso insieme a Davide Simonetta, “Veleno” è il primo singolo dell’artista per Eclectic Records, in licenza Capitol Records.