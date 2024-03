Oggi, 25 marzo 2024, Mina compie 84 anni, la Tigre di Cremona graffia ancora

Mina oggi, 25 marzo 2024 compie 84 anni. Anna Maria Mazzini, nata a Busto Arsizio il 25 marzo del 1940 è considerata la più grande interprete della musica pop italiana grazie alle estreme qualità della sua voce. Ma la “Tigre di Cremona", come è soprannominata, non ha fatto solo la cantante, Nella sua lunga vista artistica è stata anche produttrice discografica, conduttrice televisiva, e chi ha superato gli anta se la ricorda in diversi programmi negli anni sessanta e settanta, quando la tv era in bianco e nero, a fianco dei più grandi personaggi del mondo dello spettacolo italiani, prima di abbandonare le scene nel 1978. Mina ha avuto una carriera lunga ben 38 anni. Il debutto durante una vacanza in Versilia alla Bussola di Sergio Bernardini, quando salì sul palco per interpretare una sua versione di “Anima Pura”. Da 46 anni si è ritirata e da allora la si può ascoltare quasi ogni anno negli album in cui ci delizia con la sua voce cantando a volte degli inediti, a volte delle cover. Difficile dire quale sia la canzone più bella interpretata da Mina che nella sua carriera ha pubblicato ben 116 album e 40 raccolte e 1 colonna sonora. Su tutti possiamo ricordare: "Parole parole" interpretata con Alberto Lupo oppure "Se telefonando" scritta da un giovanissimo Maurizio Costanzo o la sua versione da brividi di “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli. Ma questa è solo la punta dell’Iceberg della produzione della cantante. Infatti vanno inclusi anche i duetti (a decine) tra cui quelli con un altro mito della canzone italiana: Adriano Celentano.





Perché ha abbandonato le scene

La domanda che tutti si pongono è perché all’apice della carriera Mina abbia deciso di abbandonare le scene e vivere nel suo “eremo svizzero” a Lugano. Lei non ha mai voluto spiegare il motivo di questa decisione, mentre il figlio Massimiliano Pani sostiene che la madre soffriva l’ansia da palcoscenico e soprattutto la sovraesposizione mediatica. Da allora, era il 1978, la sua carriera terminò con un concerto alla Bussoladomani al Lido di Camaiore in Versilia. Era la sera del 23 agosto 1978. Da quella esibizione fu estratto un disco intitolato “Mina Live '78”, un doppio album che è diventato un cult. Da allora non è più apparsa nemmeno in Tv. Anzi, a ben ricordare, qualche frammento della sua immagine fu utilizzato durante la registrazione di un duetto con Alex Britti.





La vita privata

Ossessionata anche dai paparazzi, la vita privata di Mina è stata sempre al centro di curiosità ed interesse per le sue vicende, come la storia con Corrado Pani che ci riporta al 1962. Con l’attore e voce nota nel doppiaggio, la Tigre di Cremona ebbe una storia che creò scandalo per la storia con lui che era sposato (e separato) dall'attrice Renata Monteduro. Una vicenda di cui si impossessarono i giornali, non solo quelli di gossip dell’epoca. Nel 1963 nasce il loro figlio Massimiliano. Ma è proprio questo evento a mandare in crisi la coppia. Complici gli impegni lavorativi di entrambi i lunghi periodi di lontananza, Mina ha una nuova relazione con il compositore e arrangiatore Augusto Martelli, con cui convive per parecchi anni. Altra storia d’amore della cantante è quella con il giornalista romano Virgilio Crocco. I due si sposano il 25 febbraio 1970, ma anche questo matrimonio naufraga. È già separa quando l'11 novembre 1971 Mina dà alla luce la sua seconda figlia, Benedetta, che prima assume il cognome paterno, poi dopo diversi anni decide di farsi conoscere solo come Benedetta Mazzini. Dopo la storia con il discografico napoletano Alfredo Cerruti, arriva quella con Eugenio Quaini, con cui si sposa nel 2006.