Giappone, terremoto di magnitudo 7.5, allerta tsunami fino in Russia

Due violente scosse hanno colpito la costa centro-occidentale del Giappone a partire dalle 16 ora locale, le 8 in Italia. Magnitudo 7.5, sono state registrate nella prefettura di Ishikawa, ad una profondità di 10 chilometri. Almeno sei persone sono morte. Lo ha confermato il capo di Gabinetto Hayashi nel corso di una conferenza stampa, segnalando anche il propagarsi di incendi nell'area. Diverse case sono crollate, almeno 33.500 abitazioni sono rimaste senza energia elettrica, con i pali della luce divelti e danni alla rete idrica. Un terremoto avvertito anche a Tokyo - a circa 500 km di distanza - e in tutta la regione di Kanto, come riportano i media locali. Un fenomeno, secondo il Guardian, inserito in una serie di almeno 20 scosse superiori a magnitudo 4. Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti, ma le autorità giapponesi hanno ordinato alla popolazione di evacuare la zona, a causa del rischio tsunami.





A RISCHIO ANCHE RUSSIA E COREA DEL SUD

ha affermato il Pacific Tsunami Warning Center con sede alle Hawaii, mentre l'Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito che le onde potrebbero essere alte fino a cinque metri. Onde di 1,2 metri hanno già colpito il porto di Wajima, sulla penisola di Noto. Un’allerta tsunami che arriva fino in Russia, sull’isola di Sakhalin, nella città di Vladivostok e nella vicina Nakhonda, nel nord dell’Oceano Pacifico. Rischio segnalato anche dalle autorità della Corea del Sud.