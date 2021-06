Giordana Angi a RTL 102.5 per raccontare l'album "Mi Muovo" e la collaborazione con la Bertè: "Per me era importante dare un po’ di leggerezza con la musica"

Il nuovo album “Mi Muovo”





“Questo disco, se lo ascoltate dall’inizio alla fine potete vivere gli stati d’animo vissuti in questo anno, la voglia di tornare nella società, tante storie, tanti generi, è variopinto, spero possa piacervi. L’ho scritto proprio in un momento in cui eravamo fermi e non si sapeva bene dove stavamo andando, per me era importante andare oltre anche con la musica e dare un po’ di leggerezza, se possibile”.





“Il video del pezzo ‘Tuttapposo’ con Loredana Bertè l’abbiamo voluto fare un po’ diverso, magari tutti si aspettavano di vederci, mi piaceva l’idea che fosse un attore bravo come Pietro de Silva a rappresentare quello che la canzone aveva come chiave ironica”.





“Con Loredana è stato un po’ un caso, io volevo scrivere per lei, ci siamo conosciute ad Amici, abbiamo cominciato a sentirci, quando sentito questa canzone mi ha detto ‘dai facciamola insieme’, ancora adesso faccio fatica a pensare che ho una canzone con lei e la ringrazio per questo”.





“L’abbiamo sistemata insieme e la cosa incredibile di Loredana è che ha fatto un take ed era già perfetta così, alla prima, è un’artista pazzesca, cosa dobbiamo dire…”.





Il documentario “Mi Muovo: la storia”





“Quando mi sono accorta che avrei avuto un anno per fare questo disco, ho deciso di raccontare anche la parte dietro alla canzone, così ho preso un video maker che mi seguiva, e raccontare tutte le difficoltà, c’è un po’ tutto, c’è il lato umano”.





“Federico, il ragazzo che ha girato tutto, è stato molto discreto al punto che ad un certo punto ho dimenticato che ci fosse”.



Il live di Milano e Roma

“Sto pensando a qualcosa di speciale, è bello tonare a suonare, anche per i miei colleghi, un sacco di gente tornerà ai concerti e questa cosa mi rende davvero molto felice”.





Ad accompagnare “Mi Muovo”, anche l’annuncio di due date live previste per il prossimo dicembre: il 16 dicembre 2021 Giordana si esibirà, infatti, al Fabrique di Milano e il 19 dicembre 2021 all’Atlantico di Roma.





Giordana in pochi anni di carriera ha già al suo attivo un disco di Platino e due dischi d’Oro. Giordana è anche un’autrice di grande successo che ha collaborato con importanti artisti italiani del calibro di Tiziano Ferro, con il quale ha composto quattro canzoni del suo ultimo album: Buona (cattiva) sorte, Accetto Miracoli, Casa Natale e Seconda Pelle. Ha inoltre scritto Senza Appartenere, brano sanremese di Nina Zilli e Accanto a te di Alberto Urso. E’ anche l’autrice di 0 passi, il singolo di Deddy, uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici e già certificato Oro.