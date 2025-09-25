Giorgia Meloni all'Onu: Israele ha superato il limite e infranto le norme umanitarie a Gaza

Raffaella Coppola

25 settembre 2025, ore 03:48

Israele non può impedire la nascita dello stato palestinese, ha aggiunto Meloni rilanciando la soluzione dei due stati

Sono passate da poco le due di notte quando il presidente del consiglio italiano sale sul palco e pronuncia il suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Giorgia Meloni ha citato le parole del defunto Papa Francesco sulla "terza guerra mondiale combattuta a pezzi", ricordando tra i conflitti più allarmanti quelli in Ucraina e a Gaza. Quindi l’affondo contro Israele che “ha infranto le norme umanitarie nella Striscia, causando una strage tra civili” ha detto la premier. Per l’Italia è inaccettabile, per questo Meloni ha spiegato che il nostro Paese voterà alcune delle sanzioni proposte dall'Ue nei confronti di Israele. Sull’altro fronte di guerra, la Russia ha inferto una ferita profonda al diritto internazionale con l’invasione dell’Ucraina, ha aggiunto Meloni che ha chiesto infine una profonda riforma dell’Onu, la cui architettura non è più all'altezza delle sfide.

MELONI, ISRAELE HA SUPERATO I LIMITI

"La reazione deve rispettare il principio di proporzionalità e Israele ha superato quel limite e ha finito con l'infrangere norme umanitarie causando una strage tra civili. Una scelta che l'Italia ha definito inaccettabile e che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dall'Ue nei confronti di Israele". Nel suo intervento Meloni ha inoltre aggiunto che "Israele non può impedire la nascita dello stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo. Per questo abbiamo sottoscritto la Dichiarazione di New York sulla soluzione dei due Stati. È la storica posizione dell'Italia sulla questione palestinese, una posizione che non è mai cambiata".

MELONI, DA MOSCA FERITA PROFONDA A DIRITTO INTERNAZIONALE

"La Russia ha deliberatamente calpestato l'art 2 della carta dell'Onu e ancora oggi non si mostra disponibile a sedere al tavolo della pace con effetti destabilizzanti": lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo all'assemblea generale dell'Onu, accusando Mosca di aver inferto ferita profonda al diritto internazionale.






