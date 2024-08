Giorgia Meloni in vacanza in Puglia: Ceglie Messapica blindata. Tutti a caccia di selfie Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Vacanze estive per Giorgia Meloni, che ha scelto Ceglie Messapica, alle porte del Salento. Una città fantastica, immersa nella natura e nella storia, dove la Premier trascorrerà qualche giorno lontano da Roma. La Meloni alloggia a Masseria Beneficio, nelle campagne di Ceglie Messapica.

Tantissime Forze dell'Ordine impegnate per garantire la sicurezza della premier, tantissimi i curiosi a caccia di selfie con la Meloni. Non mancano i giornalisti, che - nonostante il sole e le temperature roventi - stanno presidiando la location per una dichiarazione della premer.

LA CENA A BORGO EGNAZIA, UN PO' DI RELAX TRA GLI ULIVI PUGLIESI

Ieri sera, secondo le ultime indiscrezioni, la Meloni ha cenato a Borgo Egnazia, il resort di lusso che a giugno ha ospitato il G7. Poi si è trasferita nella masseria dove ha trascorso le vacanze anche lo scorso anno per rigenerarsi e "staccare la spina".

La Puglia, con il suo mare cristallino e gli ulivi secolari, dà il benvenuto a Giorgia Meloni. Secondo l'Ansa, c'è anche sua figlia Ginevra e dovrebbe esserci anche la sorella, Arianna Meloni con suo marito (il Ministro per l'Agricoltura Francesco Lollobrigida). Atteso anche il sottosegretario alla Salute, il pugliese Marcello Gemmato.

CEGLIE MESSAPICA IN FERMENTO

A Ceglie Messapica c'è molta gioia per l'arrivo della Meloni, ma in Puglia c'è anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini (che attualmente si trova in Salento). Condizionale d'obbligo: la Meloni e Salvini potrebbero incontrarsi, come è già accaduto la scorsa estate, per parlare dei temi caldi dell'agenda di Governo. Magari all'ombra degli ulivi, gustando il buon cibo pugliese.

