Giorgia Meloni: "Lo Stato non tratta con la mafia, il 2023 sarà l'anno delle riforme"

E' stata accolta da una standing ovation la premier Giorgia Meloni alla kermesse del centrodestra all'auditorium di Santa Cecilia a sostegno del candidato in Lazio per le regionali Francesco Rocca. Tanti i temi toccati, dalla giustizia all'immigrazione.

"Mantenuti gli impegni senza mai abbassare la testa"

"Senza paura - ha detto la premier - di sfidare qualcosa che è più grande di noi. E' esattamente quello che dobbiamo fare oggi. Abbiamo mantenuto gli impegni, facendo una destra moderna, rafforzare il centrodestra, senza mai abbassare la testa, o diventare una cosa diversa da quello che eri". "Abbiamo il coraggio, sapendo che dobbiamo affrontare le menzogne e i colpi bassi". A quel punto dal pubblico una donna urla: "Non abbassare la testa". E lei replica: "Nun te preoccupà".





Sulla giustizia: "Lo Stato non tratta con la mafia o con chi lo minaccia"

"C'è chi dice che l'Italia è isolata, è isolatissima, una tragedia...Ma non è possibile isolare l'Italia, è fondatrice dell'Ue, della Nato, nel G7, una delle nazioni più ricche nel mondo. Ma ora siamo consapevoli della sua centralità", ha detto Meloni. "Il 2023 sarà l'anno delle grandi riforme, daremo all'Italia riforma per far governare chi è eletto, una riforma della giustizia, perché se hai una pena te la devi scontare tutta, vale per tutti. Lo stato non deve trattare con la mafia e nemmeno con chi lo minaccia".





Immigrazione e reddito di cittadinanza

Poi il capitolo immigrazione. "Se salvi qualcuno lo salvi subito, se lo tieni dieci giorni a bordo in attesa di un porto, fai il traghetto, non salvi le persone", ha detto la premier Giorgia Meloni sui migranti. E ancora sul reddito di cittadinanza: "Non ci sono italiani che vogliono lavorare la posa della fibra ottica: lo capisco, ma se non lo vuoi fare, se non vuoi lavorare, non puoi prendere i soldi dello Stato".

Tajani: "E' un voto di fiducia non solo a Rocca ma a questo governo"

Intervenendo all'incontro, il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani ha sottolineato: "Siamo l'unico Paese al mondo che non guadagna dallo smaltimento dei rifiuti: paghiamo altri stati per farlo. Mancano i fatti. Vorrei vincere e vincere bene per dimostrare che questo governo sta lavorando bene, è un voto di fiducia non solo a Rocca ma a questo governo, che sta governando bene".