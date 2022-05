Giorgio Napolitano operato a Roma. Intervento riuscito, la prognosi resta riservata

I PRECEDENTI

Napolitano era stato operato d'urgenza la notte del 24 aprile 2018 dal professor Francesco Musumeci per una resezione parziale dell'aorta. Dopo l'intervento, i medici parlarono di una "ripresa straordinaria" dell'ex presidente della Repubblica, anche per via della sua età: Napolitano allora aveva 92 anni. Fu dimesso dopo un mese e proseguì la riabilitazione motoria in una struttura riabilitativa. I medici avevano riferito che le sue condizioni cardiache erano buone, così come l’umore. Poco più di un anno fa Napolitano era stato trasferito all’ospedale Santo Spirito per accertamenti in seguito ad alcuni malesseri che lo avevano tenuto lontano anche dal Senato. Dopo i controlli, che avrebbero escluso complicanze, era rientrato nella sua residenza nel quartiere Monti.