Giro d’Italia Women, vittoria a Elisa Longo Borghini, successo italiano dopo 16 anni

Ha conquistato la maglia rosa nella prima frazione, 8 giorni fa a Brescia, e non l’ha mai mollata. Elisa Longo Borghini vince il Giro d’Italia Women 2024, davanti alla belga Lotte Kopecky e all’australiana Neve Bradbury. Un’impresa quella dell’atleta piemontese, 32 anni, che ci ha creduto tappa dopo tappa, senza perdere la concentrazione nonostante il pressing della campionessa del mondo in carica Kopecky. A dividerle, stamattina, era un solo secondo. Una sfida avvincente, che ha reso la competizione elettrica, fino all’epilogo. “Mi piace essere sotto pressione, lottare gomito a gomito. Sono partita con un secondo di vantaggio ma ero motivatissima a dare tutto, e nel team tutti mi hanno supportato” ha detto Longo Borghini, spiegando che servirà del tempo per metabolizzare questo successo, il suo primo gran tour. Una vittoria italiana che riporta nel nostro Paese un trofeo che mancava dal 2008, quando ad aggiudicarselo fu Fabiana Luperini. Il finale perfetto per un Giro d’Italia Women che ha saputo regalare grandi emozioni, al termine di un’ottava tappa, quella da Pescara a L’Aquila, vinta da Kimberley (Le Court) Pienaar.





L’ATMOSFERA

Sguardo dolcissimo, grinta da leoni, Elisa Longo Borghini. Il 14 luglio, in una giornata caldissima, dal lungomare pescarese a L’Aquila si è svolta l’ultima tappa della corsa rosa in versione Women. Gli ultimi 117 km della frazione conclusiva hanno traversato l’Abruzzo, dalla costa adriatica fino all’ombra del Gran Sasso. Pescara, una piccola città antichissima, in epoca romana era chiamata Aternum, nel 1000 divenne Piscaria, per la pescosità delle sue acque. Nonostante il caldo, tanta la gente in giro incuriosita dal palco e dalla presentazione delle squadre e delle atlete. Poco distante il mare, con le spiagge affollate già dalle prime ore del mattino. L’Aquila è stritolata dall’afa, ma in tanti sono assiepati intorno alle transenne vicino all’arco del traguardo per seguire l’avvincente sfida tra le due atlete. Quando Longo Borghini taglia la linea d’arrivo, l’entusiasmo della gente esplode, esprimendo affetto sincero e ammirazione. Non sono serviti calcoli per capire che la maglia rosa era tornata ad essere italiana dopo 16 anni. Dal maxischermo del palco della premiazione gli astanti hanno visto la campionessa italiana e vincitrice del giro d’Italia Women edizione 2024 sciogliersi tra le braccia del marito, anch’egli ciclista, in un abbraccio tenerissimo, che ha commosso tutti coloro che hanno potuto assistervi.

(Ha collaborato Ludovica Marafini)