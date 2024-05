Giro, Jonathan Milan vince in volata a Francavilla al mare

SPRINT IMPERIOSO

Forse lo ispira il mare, visto che anche questa volata vincente ha avuto come proscenio una spiaggia: dopo Andora, Jonathan Milan conquista anche Francavilla al Mare. Per il velocista friulano della Lidl seconda vittoria in questa edizione del giro d’Italia. È stata una volata imperiosa, Milan ha sprigionato tutta la sua potenza sul rettilineo conclusivo e ha rintuzzato il tentativo di Tim Merlier. Il belga si è dovuto accontentare del secondo posto. In terza posizione l’australiano Groves, quarto un altro italiano: Giovanni Lonardi.

BIS ITALIANO

È questa la seconda vittoria di un corridore italiano al Giro, in entrambe le circostanze il più veloce è stato Jonathan Milan; considerati anche i due secondi posti, il friulano rafforza la sua leadership nella classifica a punti: la maglia ciclamino è sempre più sua. Nulla di nuovo in classifica generale, in maglia rosa resta saldamente lo sloveno Tadej Pogačar, con 2 minuti e 40 secondi di vantaggio su Daniel Martinez e 2 minuti e 56 su Geraint Thomas.