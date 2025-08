Giubileo dei giovani: a Roma la pacifica (e allegra) invasione dei fedeli del futuro, attesi un milione di ragazzi

Arrivano da 146 Paesi, i ragazzi partecipanti a uno degli appuntamenti più attesi e festosi del Giubileo: le giornate dedicate a i giovani. Dopo alcuni incontri della vigilia, oggi e domani a Tor Vergata a Roma si svolgono gli incontri con Papa Leone XIV. Il 70% dei partecipanti arrivano dall'Europa ma ci sono anche giovani in arrivo da zone teatro di conflitto: dal Libano, dall'Iraq, dal Myanmar, dall'Ucraina, dalla Siria e dal Sud Sudan. Per l'accoglienza sono state mobilitate 270 parrocchie, 400 strutture scolastiche, 40 siti extra-scolastici, case della Protezione Civile, palazzetti dello sport.

Da questa mattina tutti a Tor Vergata

Stamani, dalle 9 hanno aperto i i cancelli di Tor Vergata, animata da varie band fino alle 20:30 quando inizierà la veglia con Leone. Il Pontefice arriverà in elicottero poi ci sarà il bagno di folla tra i giovani con la papamobile. Prevost dialogherà con i ragazzi e le ragazze. Nel dettaglio, tre giovani provenienti da Italia, Messico e Stati Uniti rivolgeranno altrettante domande al Pontefice sui temi dell'amicizia nell'era digitale, sul futuro e sulla speranza. Dal Papa arriverà un ''messaggio di unità e fraternità", ha chiarito l'organizzatore del Giubileo, monsignor Rino Fisichella. Una tragedia ha funestato l'appuntamento: la morte della giovane diciottenne Pascale Rafic, in viaggio verso Roma dall'Egitto.

Controlli rafforzati per la veglia con Papa Leone

Nella spianata di Tor Vergata,dove l'appuntamento con il Santo Padre è fissato per le 20.30, i ragazzi stanno arrivando da ore. Quattro gli step utili all'ingresso. I giovani cattolici devono infatti superare il primo controllo passando attraverso i portali metal-detector a passaggio multiplo. Per ciascun varco sono stati allestiti in media 40 portali che facilitano le verifiche attraverso un doppio step di controlli, assicurando l'ingresso di 1.500 persone per ciascun dispositivo. Quindi, i fedeli accreditati ritireranno le lunch box presso le postazioni che sono state allestite all'interno dell'area riservata a cura del Dicastero per l'Evangelizzazione. "La distribuzione dei viveri è stata organizzata al fine di scongiurare l'ingresso di cibi non certificati"- sottolinea la questura - Ai pellegrini verrà distribuito un braccialetto con chiusura di sicurezza, realizzato in diversi colori corrispondenti ai singoli settori, con la finalità di avere ancora un ulteriore check numerico sugli accessi e, quindi, sugli ingombri dei settori". Un'attenzione importante è stata dedicata anche al lato sanitario, con 10 postazioni mediche avanzate, 43 ambulanze e quattro aree ''calme''.

Domani messa finale

Oltre 20.000 persone - tra forze dell'ordine, operatori sanitari e volontari - saranno impegnate nell'accoglienza. L'indomani, domenica 3, alle 9.30 la messa finale presieduta dal Papa che arriverà a Tor Vergata la mattina presto, alle 7.30, per un bagno di folla in papamobile in mezzo alla marea festosa di giovani.