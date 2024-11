Giulio Regeni, spunta il racconto di un testimone: "L'ho visto in carcere, era sfinito dalle torture"

La testimonianza è stata raccolta in un documentario mandato in onda da Al Jazeera, acquisito dal Tribunale e proiettato oggi in aula, nel corso del processo davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma che vede imputati, per il sequestro e la morte del ricercatore, quattro 007 del Cairo.





IL RACCONTO

A parlare è un cittadino palestinese, detenuto in una struttura egiziana. Avrebbe visto Giulio Regeni tra il pomeriggio e la sera del 29 gennaio del 2016, alla fine di un interrogatorio, mentre veniva riportato in cella, a spalla, da due persone. Le mani legate dietro alla schiena, gli occhi bendati, sfinito dalle torture: così viene descritto Regeni, vestito con una maglietta bianca e pantaloni blu. I carcerieri erano nervosi – ha detto ancora il testimone – utilizzavano la scossa elettrica e continuavano a chiedere al ricercatore, in arabo e in dialetto egiziano, dove avesse imparato a superare le tecniche per affrontare l’interrogatorio.ha aggiunto l'uomo nel suo racconto, spiegando che nel periodo in cui è stato detenuto in quella struttura i suo familiari non sapevano nulla di lui.dice nel video di





"HANNO FATTO TANTO MALE A GIULIO"

Oggi, in aula, è stata ascoltata come testimone anche Irene Regeni, sorella del ricercatore. “ha spiegatoPoi il ricordo del fratello.