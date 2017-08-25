Giusy Ferreri con Zampaglione: "L'amore mi perseguita"

25 agosto 2017, ore 10:28 , agg. alle 13:00
Il video tratto dall'album "Girotondo"
"L’Amore mi perseguita è un bellissimo dono ricevuto da Federico Zampaglione – racconta Giusy Ferreri - che oltre ad averlo scritto ha deciso di cantarlo insieme a me in questo disco. È un brano passionale che racconta di un amore che, nonostante sembri lasciarsi andare, ritorna costantemente sui suoi passi per ammettere e riconoscere che a volte ciò che unisce due persone è più forte di ciò che le divide. Un amore talmente forte che quasi ti perseguita...".
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Tommaso Paradiso a RTL 102.5: “L’idea di fare un album sulla casa ce l’avevo da qualche anno e ora finalmente è uscito il disco. Sto già lavorando ai live, vivremo le emozioni di sempre”
Nel corso di “The Flight”, il cantante ha presentato in diretta radiofonica “Casa Paradiso”, il suo ultimo album rilasciato oggi