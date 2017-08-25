Giusy Ferreri con Zampaglione: "L'amore mi perseguita"

Il video tratto dall'album "Girotondo"

"L’Amore mi perseguita è un bellissimo dono ricevuto da Federico Zampaglione – racconta Giusy Ferreri - che oltre ad averlo scritto ha deciso di cantarlo insieme a me in questo disco. È un brano passionale che racconta di un amore che, nonostante sembri lasciarsi andare, ritorna costantemente sui suoi passi per ammettere e riconoscere che a volte ciò che unisce due persone è più forte di ciò che le divide. Un amore talmente forte che quasi ti perseguita...".

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti