Gli ospiti (imperdibili) della prima serata. Si parte con Mahmood & Blanco

MAHMOOD & BLANCO

Sono tornati sul palco dell’Ariston che, lo scorso anno li ha visti vincitori della 72° edizione del Festival di Sanremo. “Brividi” per il pubblico in sala e quello a casa.

L’ARISTON TRASCINATO DAI POOH

L’occasione per riabbracciare il pubblico, 33 anni dopo la vittoria all’Ariston del 1990 con “Uomini soli”, e in memoria di Stefano d’Orazio (il batterista storico della band, morto a causa del Covid). Stasera sul palco anche Riccardo Fogli, che nel 1972 abbandonò i Pooh per una carriera da solista. Il medley ha fatto cantare e ballare il pubblico, da Piccola Katy a Chi fermerà la musica. Operazione nostalgia assicurata e pubblico dell'Ariston in delirio, compresi gli orchestrali. Alla batteria Phil Mer, figlio della moglie di Red Canzian e musicista affermato. Ed è stata l’occasione anche per dare un appuntamento ai fan dei Pooh, il 6 luglio a San Siro, a Milano. Ma prima c’è un’altra occasione importante per tornare nel mondo band, “Pooh un attimo ancora” è il docu film che andrà in onda il 15 febbraio, su Rai1.

EMOZIONE SUL PALCO, STEFANO D'ORAZIO 'CANTA' VIRTUALMENTE CON I POOH

Momento emozionante sul palco dell'Ariston durante l'esibizione dei Pooh. Nel corso del medley della band, durante l'esecuzione di 'Uomini Soli', si è abbassato il sipario e sono state proiettate le immagini di Stefano D'Orazio che canta la sua strofa al Festival di Sanremo del 1990. Al termine della proiezione, il sipario si è rialzato e la band ha terminato il brano, fra gli applausi del pubblico.

PIERO PELU’



“Siamo la dimostrazione che la biodiversità può ancora esistere su questa terra”, esordisce così Piero Pelù, raggiunto da Amadeus. I due si avviano al Suzuki stage passando tra la folla. “La musica popolare è importante, soprattutto qui a Sanremo”. Piero Pelù canta Gigante, brano presentato nel 2020 proprio al Festival della Canzone italiana in occasione della decimo anno di collaborazione tra Sanremo e Suzuki.