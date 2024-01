Golden Globe 2024. Oppenheimer è miglior film e miglior regia. Nulla da fare per l'Italia di Matteo Garrone.

Sono andati in scena questa notte a Los Angeles i Golden Globe Awards, la cui 81esima edizione è stata trasmessa negli negli USA dalla CBS e in streaming da Paramount+. La cerimonia è stata preceduta da un red carpet carico di glamour e stelle, dove i volti più importanti di Hollywood hanno contribuito a rendere ancora più affascinante l’evento. Dopo anni piuttosto turbolenti, dominati dalla pandemia, dai boicottaggi e dalle polemiche che hanno caratterizzato la giuria dei giornalisti votanti, per l’edizione 2024 si è optato per una ristrutturazione. C'è stato in primis un ampliamento della giuria, composta da buona parte dei giurati storici dell’Hollywood Foreign Press e da un nuovo gruppo più diversificato di circa 200 giornalisti internazionali. Secondo alcuni osservatori questo cambiamento si sarebbe notato soprattutto nei premi assegnati.





Tra Barbie e Oppenheimer, è stato proprio quest’ultimo a dominare l’intera serata, portandosi a casa ben 5 statuette, tra cui miglior film e miglior regia. Il film sull’ideatore della bomba atomica si porta a casa anche miglior attore protagonista e non protagonista (rispettivamente: Cillian Murphy e Robert Downey Junior) e miglior colonna sonora. Grande delusione invece per Barbie che esce di scena soltanto con 2 premi, miglior canzone e miglior incasso dell’anno. Nulla di fatto invece per l'Italia con "Io capitano" di Matteo Garrone battuto dall’asso pigliatutto Justin Triet, vincitrice con "Anatomia di una caduta" del premio al miglior film straniero e alla miglior sceneggiatura. Impresa riuscita invece per Lily Gladstone che trionfa nella categoria per la miglior attrice in un film drammatico, grazie all’interpretazione nel film Killers of the flower moon. La pellicola diretta da Martin Scorsese si presentava con ben 7 nomination.





GOLDEN GLOBE 2024, ECCO TUTTI I FILM PREMIATI





Golden Globe per il miglior film drammatico: Oppenheimer

Golden Globe per il miglior film commedia o musicale: Povere creature

Golden Globe per il miglior film non in inglese: Anatomia di una caduta

Golden Globe per il miglior film d’animazione: Il ragazzo e L’Airone

Golden Globe per il miglior blockbuster: Barbie

Golden Globe per il miglior regista: Christopher Nolan — Oppenheimer

Golden Globe per la migliore sceneggiatura: Justine Triet, Arthur Harari - Anatomia di una caduta

Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico: Cillian Murphy — Oppenheimer

Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico: Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon

Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musical: Paul Giamatti — The Holdovers - Lezioni di vita

Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale: Emma Stone – Povere creature!

Golden Globe per il miglior attore non protagonista: Robert Downey Jr. — Oppenheimer

Golden Globe per la migliore attrice non protagonista: Da’Vine Joy Randolph — The Holdovers - Lezioni di vita

Golden Globe per la migliore colonna sonora originale: Ludwig Göransson — Oppenheimer

Golden Globe per la migliore canzone originale: Barbie — What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas