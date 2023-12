Golden Globes, nomination per “Io Capitano” di Matteo Garrone, Barbie e Oppenheimer dominano le candidature

Il prossimo 7 gennaio a Los Angeles saranno assegnati i Golden Globes, oggi sono stati annunciati i film in concorso. Su tutti dominano Barbie e Oppenheimer, ma anche Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Maestro di Bradley Cooper. Per l’Italia arriva il riconoscimento “Io Capitano” di Matteo Garrone, pellicola su cui il nostro Paese punta per gli Oscar 2024 nei candidati dei migliori film non in inglese. Per quanto riguarda i Golden Globes, sono dodici in tutto i candidati al miglior film: “Anatomia di una Caduta”, “Killers of the Flower Moon”, “Maestro”, “Oppenheimer”, “Past Lives” e “The Zone of Interest” nella categoria dei film drammatici, mentre: “Barbie”, “Air”, “American Fiction”, “The Holdovers”, “May December” e “Poor Things” tra le pellicole comiche. L’edizione che andrà in scena il prossimo 7 gennaio sarà anche la prima in cui saranno assegnati premi al miglior show televisivo di uno stand up comedian: tra i candidati ci sono Chris Rock, Richard Gervais e Sarah Silverman. Una prima volta anche per un campione di incassi al box office con il film concerto “The Eras” di Taylor Swift. La nuova edizione dei Globes prevede premi in 27 categorie tra cinema e tv.





Golden Globes, Chris Rock si rifiuta di presentare

La prossima edizione del Golden Globes però nasce con un problema: manca il presentatore della serata. Chris Rock, due volte premio Oscar e potenziale candidato ai Globes nella nuova categoria stand-up comedy, è solo l’ultimo ad aver rinunciato alla conduzione, come riporta la Cnn. La prossima edizione dei Golden andrà in onda sulla Cbs, dopo che la Nbc, tradizionale 'casa' degli Awards, si è tirata indietro. Se nessuno accetterà di condurre, la Cbs dovrà cercare in casa. I premi erano finiti anel ciclone nel gennaio 2020 quando uno scoop del Los Angeles Times aveva messo sul banco degli imputati la Hfpa (Hollywood Foreign Press Association ) come una casta corrotta e razzista. La Nbc si era sfilata dalla cerimonia e molti vip di Hollywood avevano annunciato il loro boicottaggio.