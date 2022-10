Goleada della Fiorentina agli Hearts. Buon pareggio della Roma sul Betis. Finisce pari anche all’Olimpico

FIORENTINA-HEARTS, 5-1

La Fiorentina aveva bisogno di vincere per riscattare la figuraccia con la Lazio e restare in corsa in Europa. Missione compiuta: i viola di Italiano hanno travolto gli Hearts per 5-1, chiudendo nella pratica già nel primo tempo con quattro gol: a segno Jovic, Biraghi, Gonzalez (che poi raddoppierà su rigore nella ripresa) e Barak, per gli scozzesi ha segnato la rete della bandiera Humphrys che in apertura di match aveva colpito un palo. Una vittoria importante per una squadra che fin da inizio stagione ha accusato grossi problemi davanti alla porta. Vero che la formazione scozzese non è apparsa irresistibile come già era accaduto all'andata, battuta per 3-0 a Edimburgo da Biraghi e compagni. Ma questo punteggio rotondo trasmette entusiasmo e fiducia ad un gruppo apparso spesso in difficoltà. La qualificazione alla fase successiva di Conference League non è ancora centrata, ma possono bastare due pareggi nelle ultime due gare rimaste: quella decisiva sarà il 27 ottobre al Franchi contro i turchi del Basiksehir che guidano il girone con 10 punti, tre più della Fiorentina, con una migliore differenza reti.

BETIS SIVIGLIA-ROMA, 1-1

La Roma pareggia 1-1 a Siviglia e tiene in vita il discorso qualificazione della Roma, mentre il Betis, con 180 minuti d'anticipo, si assicura il secondo posto. Gli spagnoli, ora, giocheranno solo per il primato del gruppo C, mentre ai giallorossi serviranno obbligatoriamente sei punti nelle prossime gare con Helsinki e Ludogorets per continuare il cammino europeo. La rete di Canales nel primo tempo poteva dare il colpo di grazia ai giallorossi nel bollente stadio 'Villamarin', ma Belotti risponde a inizio ripresa e la squadra di Mourinho trae nuova linfa dalla trasferta insidiosa in terra spagnola viste le tante defezioni. Per questo Mourinho, senza Dybala (infortunato) e Zaniolo (squalificato), prova l'assetto con le due punte, lanciando per la prima volta dall'inizio la coppia Abraham-Belotti con Pellegrini alle loro spalle. Kumbulla, invece, non compare nemmeno in panchina, finendo in tribuna e la gara, almeno nel primo tempo, non sembra rispecchiare i valori in campo. Il pallino del gioco, infatti, lo tiene la Roma, brava a non dare ritmo alla squadra spagnola che non riuscendo ad arrivare in area decide di provare con le conclusioni da fuori area. E così sblocca la partita al 33': palla persa di Spinazzola e gol di Canales che calcia da fermo, trovando la deviazione decisiva di Ibanez che spiazza Rui Patricio e gela Mourinho. Fino alla rete (la quarta per il Betis in Europa League da fuori area), anche se senza vere occasioni nitide, erano stati i giallorossi a controllare la partita, mancando però nell'ultima scelta e nelle giocate dei suoi due centravanti. Nella ripresa Camara entra subito per Matic e dopo 8 minuti si trasforma nell'uomo assist per il Gallo. Il guineano, servito da un pallone di Abraham, controlla e serve all'indietro Belotti che deve solo appoggiarla in porta per il gol del pari. E' la seconda rete con la Roma (la prima era arrivata sempre in Europa League, ma con l'Helsinki). A far tremare la panchina giallorossa, però, ci pensa il Var che impiega due minuti per controllare la posizione di partenza di Camara e Belotti, entrambi poi giudicati in gioco. Nel finale Pellegrini prova a dare la scossa con chi all'Olimpico fece bene (Luiz Henrique e Borja Iglesias), mentre Mourinho preferisce coprirsi, togliendo Belotti per Bove. Obiettivo portare a casa il pari e tenere aperta la corsa al secondo posto che passerà dalle prossime due partite con Helsinki e Ludogorets, quest'ultima all'Olimpico.