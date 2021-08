Green pass e scuola, spunta l’obbligo per i docenti e il personale scolastico

Allo studio del governo le nuove misure per la scuola e spunta l’ipotesi di obbligo del green pass per il personale scolastico, posto che è già alto, intorno all’85%, il numero di insegnanti vaccinati. Sono ore determinanti anche per l'approvazione del Piano Scuola oggi sul tavolo della conferenza Stato-Regioni straordinaria. Slitterebbe invece la discussione sul pass nei luoghi di lavoro, domani è in programma la cabina di regia e il Cdm sulle prossime misure anti-Covid.

RUSH FINALE PER NORME GREEN PASS E PIANO SCUOLA

Per il personale scolastico, l'ipotesi che circola in ambienti di maggioranza, sarebbe quella di introdurre l'obbligo del pass, anche considerando che l'incidenza di vaccinati tra insegnanti e personale è già altissima, dell'85% circa. Sono invece quattro le Regioni che registrano un numero consistente di scettici del vaccino tra i prof (Sicilia, Liguria, Sardegna e Calabria). Resta, ma è meno probabile, l'ipotesi di intraprendere percorsi specifici con misure ad hoc, come la Dad, laddove il numero di immunizzazioni fosse ancora troppo basso. L’obiettivo del ministro dell’Istruzione Bianchi e del governo è di ripartire con lezioni in presenza, va risolto però il nodo dei mezzi pubblici, magari con l’aumento delle corse, visto che l'80% della capienza non è sufficiente a garantire distanziamento su metro e autobus. A Roma, grazie al rinnovo di un protocollo tra Campidoglio e Vicariato, anche per il prossimo anno centinaia di ragazzi potranno seguire le lezioni scolastiche nelle aule del catechismo e negli spazi parrocchiali. Oggi poi il Piano Scuola dovrebbe essere discusso dai governatori in una riunione della Conferenza Stato-Regioni.

FEDRIGA, NESSUNA ALTERNATIVA A CAPIENZA 80% MEZZI

Il presidente del Friuli VeneziaGiulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in un’intervista ha spiegato che non ci sono alternative “"Portare il 100% dei ragazzi a scuola comporta un riempimento all'80% dei mezzi pubblici”. Fedriga ha aggiunto "I pullman turistici che tutte le regioni stanno utilizzando con il coinvolgimento dei privati per ampliare le corse non si possono usare nei centri urbani e dunque noi possiamo aumentare le corse ma il limite è quello".

GIANNELLI (PRESIDI), NUMERO DOCENTI NON VACCINATI SOVRASTIMATO

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli ha ribadito che il numero di docenti non vaccinati, a suo parere, è sovrastimato perché da un certo momento in poi le vaccinazioni hanno riguardato solo la fascia anagrafica per cui i prof non hanno più dichiarato di essere docenti ma si sono vaccinati in base all’età. Secondo il ragionamento di Giannelli “La cifra di 200mila che è girata in queste settimane è ampiamente sovrastimata, non ho la sfera di cristallo, ma potrei azzardare almeno un 30% in meno. Si tratta comunque di numeri importanti però la nostra capacità vaccinale è 600mila al giorno quindi in realtà non ci metteremmo nulla a sistemare questa situazione. Deve però essere ben chiaro il da farsi".