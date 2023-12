Gremlins. La profanazione di un Natale sempre più capitalista e viziato

Il Natale e il cinema hanno avuto da sempre un rapporto privilegiato. In qualche modo, è come se l'uno ottenesse beneficio dall'altro, migliorandosi a vicenda. Proprio per questo, ogni anno appaiono sul web, sui social e su alcune testate autorevoli, i consigli con tutte quelle pellicole, presenti e passate, che riescono ad evocare al meglio il clima delle feste. Quei titoli che in un modo o in altro, fanno incontrare davanti alla televisione tutta la famiglia, magari con una bella tazza di cioccolata calda. Ovviamente “La poltrona per due”, “Mamma ho perso l'aereo", "La vita è meravigliosa” e tanti altri.

Ma ci sono alcuni film, forse meno noti che, anche se non parlano direttamente di Natale, sono impregnati di quella calda atmosfera. Altri invece che, nonostante citano direttamente la festa del 25 dicembre, lo fanno in modo atipico e con forme anche contrastanti. Vi proponiamo una rassegna proprio di questi titoli che magari non conoscete, non ricordate o semplicemente non associate al Natale. Partiamo con Gremlins del 1984 diretto da Joe Dante, dove le feste natalizie assumono connotati mostruosi e raccapriccianti.