Grida "Allah Akbar" in metropolitana e minaccia poliziotti con un coltello, a Milano arrestato algerino

PAURA IN METROPOLITANA

E’ stato fermato dalla polizia per un controllo di routine in metropolitana a Milano. A quel punto ha iniziato ad urlare “Allah Akbar” e ha cercato di estrarre dallo zaino un coltello, con una lama di 12 centimetri. Gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e ad arrestarlo. Si tratta di un cittadino algerino di 37 anni, subito portato in Questura, dove la Digos ha scoperto che era destinatario di un mandato di cattura internazionale per partecipazione ad associazione terroristica. E’ poi emerso che dal 2015 era appartenente alle milizie dello Stato Islamico e impiegato nel teatro bellico iracheno. In Italia non aveva precedenti. Ora si trova nel carcere milanese di San Vittore, è già stato avviato l’iter per la sua estradizione in Algeria, per la quale è già arrivato il via libera dal Ministero della Giustizia.