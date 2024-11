Harry Potter, la serie: Mark Rylance in lizza per interpretare il ruolo di Albus Silente

Proseguono i lavori per trovare il cast della serie su Harry Potter, probabilmente una delle più attese degli ultimi anni. Mentre ancora non ci sono notizie ufficiali sulla scelta dei tre attori principali, coloro che dovranno impegnarsi ad interpretare Harry, Ron ed Hermione per ben sette stagioni, arriva forse il primo nome che potrebbe accettare un ruolo importantissimo, quello di Albus Silente.

ALBUS SILENTE, TRA HARRIS E GAMBON

Come si legge dalle colonne di Variety, Mark Rylance sarebbe in cima alla lista dei candidati da valutare per interpretare il preside della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Un ruolo chiave che, com’è noto, nella saga di film per il grande schermo è stato messo in scena da Richard Harris nelle prime due pellicole, e poi sostituito a causa della morte di quest’ultimo da Michael Gambon per i successivi capitoli. Al momento Rylance interpreterà Thomas Cromwell nell'attesissimo dramma storico della BBC "Wolf Hall: The Mirror and The Light", basato sul romanzo di Hilary Mantel, ma potrebbe presto avere la conferma di un impegno ben più grande. Variety ha appreso che la Warner Bros. Television non ha ancora avviato trattative con l'attore, ma lo studio lo ha contattato per valutare interesse e disponibilità. I rappresentanti di Rylance non hanno risposto a una richiesta di commento, mentre HBO ha detto a Variety: "Sappiamo che una serie di così alto profilo attirerà molte voci e speculazioni. Mentre procediamo nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi".

HARRY POTTER, IL PROBLEMA DELL’ ETÀ

Probabilmente i protagonisti della serie, Harry, Hermione e Ron, saranno dei volti nuovi, piccoli interpreti da lanciare, mentre magari il cast adulto sarà popolato da alcuni degli attori più noti del Regno Unito. Nei film originali recitavano, oltre al già citato Richard Harris, Maggie Smith nel ruolo della Professoressa McGranitt e Alan Rickman in quello del Professor Piton. Non sarà facile trovare nomi disposti a impegnarsi per un potenziale di sette stagioni e che abbiano l'età giusta per portarle a termine il progetto. Rylance ha 64 anni, un anno in meno della Smith quando iniziò a girare i film. Secondo il Guardian Richard Harris inizialmente rifiutò il ruolo del preside di Hogwarts tre volte prima di essere infine convinto dalla sua giovane nipote: "Tutto quello che sapevo è che continuavano a offrirmi la parte e ad aumentare lo stipendio ogni volta che chiamavano. Ho continuato a rifiutare", avrebbe detto Harris. "Chiunque sia coinvolto deve accettare di essere nei sequel, tutti, e non è così che volevo trascorrere gli ultimi anni della mia vita, quindi ho detto di no più e più volte".

COSA SAPPIAMO SU MARK RYLANCE

Rylance ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista nel 2016 per il suo lavoro nel film di Steven Spielberg "Il ponte delle spie", e ha lavorato sempre con Spielberg nel film d'animazione del 2016 "Il GGG", basato sul libro di Roald Dahl. La sua filmografia include anche "Dunkirk", "Il processo ai Chicago 7" e "Non alzare lo sguardo", mentre i suoi ruoli televisivi includono spettacoli come "L'ispettore generale" e il già citato "Wolf Hall".

HARRY POTTER NEL 2026

Il capo della Warner Bros. TV Channing Dungey ha detto all'inizio di quest'anno che la serie HBO, annunciata per la prima volta nel 2023, sarà "più approfondita di quanto sia possibile in un film di sole due ore... questo è il motivo per cui siamo in questo viaggio". Al momento la prima stagione della serie è prevista per la seconda parte del 2026 ma è chiaro che lo studio si prenderà tutto il tempo per non sbagliare uno dei prodotti più importanti degli ultimi anni.