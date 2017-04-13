Harry Styles presenta il suo primo album da solista: uscirà il 12 maggio

13 aprile 2017, ore 16:55 , agg. alle 17:06
Il disco si chiamerà "Harry Styles" e conterrà 10 brani
Harry Styles sta cavalcando le classifiche di tutto il mondo con il suo nuovo singolo “Sign of the Times” e ha già annunciato i dettagli del suo primo album da solista. L’album, che uscirà il 12 maggio, si chiamerà “Harry Styles”: il cantante ha già svelato la copertina del disco e la tracklist, composta da 10 brani.
Questa la tracklist di "Harry Styles":1) Meet Me In The Hallway2) Sing Of The Times
3) Carolina
4) Two Ghosts
5) Sweet Creature
6) Only Angel
7) Kiwi
8) Ever Since New York
9) Woman
10) From the Dining Table
Gli ultimi articoli di Redazione Web
RTL 102.5 è la radio ufficiale della 82. Mostra Internazionale D’arte Cinematografica - La Biennale di Venezia
Dal 27 agosto al 6 settembre 2025 al Lido di Venezia, la prima radio d’Italia sarà in diretta dal Palazzo del Casinò dalle 9:00 alle 19:00 con programmi e interviste esclusive ai protagonisti