Harry Styles presenta il suo primo album da solista: uscirà il 12 maggio

Il disco si chiamerà "Harry Styles" e conterrà 10 brani

Harry Styles sta cavalcando le classifiche di tutto il mondo con il suo nuovo singolo “Sign of the Times” e ha già annunciato i dettagli del suo primo album da solista. L’album, che uscirà il 12 maggio, si chiamerà “Harry Styles”: il cantante ha già svelato la copertina del disco e la tracklist, composta da 10 brani.

Questa la tracklist di "Harry Styles": 1) Meet Me In The Hallway2) Sing Of The Times

3) Carolina

4) Two Ghosts

5) Sweet Creature

6) Only Angel

7) Kiwi

8) Ever Since New York

9) Woman

10) From the Dining Table 1) Meet Me In The Hallway2) Sing Of The Times3) Carolina4) Two Ghosts5) Sweet Creature6) Only Angel7) Kiwi8) Ever Since New York9) Woman10) From the Dining Table





Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti