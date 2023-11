Hollywood, finisce lo sciopero che da sei mesi paralizza l'industria: trovato l'accordo tra attori e Studios

“ In un voto unanime questo pomeriggio, la Sag-Aftra Tv/Theatrical Committee ha approvato un accordo preliminare con l’Amptp mettendo fine allo sciopero. L’agitazione termina ufficialmente alla mezzanotte e un minuto di giovedì 9 novembre ”, ha affermato il sindacato mettendo fine all’agitazione costata 6,5 miliardi di dollari all’economia della California. L’intesa dovrà comunque essere sottoposta, nella giornata di domani, al Consiglio nazionale di Sag-Aftra e ai circa 60mila iscritti al sindacato. Vittoria degli attori, che vedono riconosciuti i loro timori circa l’utilizzo incontrollato dell’ intelligenza artificiale . Conquista anche per quanto riguarda il richiesto aumento salariale : i minimi salgono al 7%, superando quelli ottenuti dagli sceneggiatori, in protesta da maggio a settembre.

INTESA SULL'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’accordo con studios e piattaforme prevede benefici complessivi per gli attori pari a un miliardo di dollari: incluso nell’accordo anche un “bonus” per le repliche in streaming, aumenti dei contributi pensionistici e sanitari. “Il contratto consentirà ai membri di ogni categoria di costruire carriere sostenibili”, fa sapere il sindacato, mentre si vocifera di una manifestazione nazionale che verrà presto organizzata per celebrare l’evento. Per quanto riguarda la temuta intelligenza artificiale il suo uso sarà condizionato da una serie di nuove regole, un unicum a livello mondiale. L’Alleanza dei produttori ha affermato: “Questa intesa provvisoria – perché pendente di ratifica – rappresenta un nuovo paradigma. Fornisce al Sag-Aftra i benefici più alti nella stria del sindacato, compreso l’aumento del salario minimo più alto degli ultimi quarant’anni; un nuovissimo bonus per i programmi in streaming e ampie tutele nell’uso dell’intelligenza artificiale. Siamo contenti e attendiamo con impazienza che l’industria riprenda a raccontare grandi storie”. Anche se ci vorranno mesi per tornare ai livelli di produzione sei mesi fa, l’industria da 134 miliardi di dollari può finalmente rimettersi in moto.