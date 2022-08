House of the Dragon, l’inverno è (forse) ancora lontano

Buona la prima! Da appassionata della serie madre non vedevo l’ora di tornare a Westeros, in particolare nella capitale, Approdo del Re e di (ri)conoscere le famiglie che l’hanno popolata, quando Casa Targaryen era sul trono, ben 200 anni prima di Daenerys Targaryen. La prima puntata in versione originale (in lingua inglese, con sottotitoli) è andata in onda su Sky questa notte alle 3,00. E in versione doppiata l’appuntamento è stasera alle 21,15.

NO SPOILER, NO CONFRONTI CON GAME OF THRONES

Non faremo alcuna anticipazione sulla prima puntata, né azzarderemo confronti con la serie madre, cosa che gli stessi protagonisti del prequel hanno ammesso di temere. Ma al tempo stesso cercherò di entrare, con voi, nell’immaginario mondo creato dai romanzi di George R. R. Martin (Cronache del ghiaccio e del Fuoco).

PATRIARCATO, AMBIZIONE E FUOCO

Tra amicizie e rivalità, lealtà e tradimenti, sesso e violenza, e su tutto i Draghi che volteggiano portando in sella gli appartenenti a Casa Targaryen, la serie racconta la storia shakespeariana degli stessi Targaryen, la cui ultima discendente è stata Daenerys, eroina del 'Trono': vediamo la famiglia all'apice della sua potenza, in sella ai draghi, governare indisturbata su Westeros, blindata da un patriarcato sempre pronto a serrare i ranghi per preservare il regno. Ma una donna rivendicherà il potere, trascinando la dinastia nella guerra civile. A rompere la tradizione che ha sempre impedito alle donne di conquistare il potere è Rhaenyra (Milly Alcock e poi, da adulta, Emma D'Arcy), primogenita di Re Viserys. E’ lo stesso Re a designarla preferendo lei a suo fratello minore, l'imprevedibile e sanguinario principe Daemon (Matt Smith).