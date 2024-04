I nuovi progetti di Kanye West, tra il nuovo album e l'ingresso nell'industria dell'intrattenimento per adulti

L’eterna saga delle pubblicazioni di Kanye West continua. Il rapper ha infatti svelato la data di uscita del secondo capitolo di Vultures, il joint album con Ty Dolla $ign: se inizialmente il giorno previsto era l’8 marzo, dopo una serie di rinvii che sono ormai diventati il marchio di fabbrica di Ye, il disco – pare – sarà disponibile dal 3 maggio (quando dovrebbe uscire anche Radical Optimism di Dua Lipa).

KANYE WEST, IL SECONDO CAPITOLO DI VULTURES

Da opera in tre atti, la trilogia di Vultures si è trasformata in un’epopea senza fine. Il primo volume era infatti stato pubblicato il 9 febbraio, nonostante l’idea iniziale fosse di renderlo disponibile al pubblico a ottobre 2023. Secondo le ultime notizie gli altri due capitoli del progetto targato Kanye West e Ty Dolla $ign avrebbero dovuto vedere la luce l’8 marzo e il 5 aprile. Ma ancora una volta, la tabella di marcia non è stata rispettata. Secondo quando riportato dal portale Hypebeast, il rapper di Atlanta avrebbe dato come certa la data del 3 maggio per la release di Vultures 2, mentre non si sarebbe voluto sbilanciare sulla pubblicazione del terzo disco. All’inizio di marzo, poi, Ye aveva dichiarato che il joint album non sarebbe stato condiviso sulle piattaforme di streaming, ma anche in questo caso tutto potrebbe cambiare all’ultimo minuto.

L’INGRESSO NELL’INDUSTRIA DELL’INTRATTENIMENTO PER ADULTI

E se il destino dei prossimi album rimane incerto, Kanye sarebbe pronto a lanciarsi nell’ennesimo progetto: secondo quanto riporta TMZ, che cita una fonte diretta, la voce di “Carnival” sarebbe “decisa” ad entrare nell’industria dell’intrattenimento per adulti. Sul sito di gossip statunitense si legge infatti che l’ex marito di Kim Kardashian, insieme ai suoi collaboratori, sarebbe "in trattative avanzate" per avviare un proprio brand e studio porno, uno “Yeezy Porn studio”, come parte di una "divisione più ampia di intrattenimento per adulti presso la sua società madre Yeezy". L’iniziativa – se non segue la stessa traiettoria degli ultimi album dell’artista – potrebbe partire già dalla prossima estate.