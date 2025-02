Il 2025 è l’anno del ritorno dei BTS. Army, lo sa anche l’universo

Una delle ultime immagini catturate dal Telescopio spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA, ricorda il logo dei BTS e non è sfuggita all’esercito di Army, fan di tutto il mondo della band coreana dei record. “Che sia l’anno dei BTS lo sa anche l’universo” si legge in uno dei post, “L’universo invia sempre segnali. I BTS sono protetti dal cielo” recita un altro, qualcuno scrive di “Una promozione eccellente per il prossimo ritorno dei BTS”. Ma a che punto siamo? Dopo i primi due congedi dal servizio militare obbligatorio della Corea del Sud, di Jin e J-Hope, cosa c’è in calendario?

TUTTO ACCADRA’ A GIUGNO, DETTO ANCHE IL MESE DEL SOLE E DELLA LIBERTA’

RM, Jimin, V, Suga e Jung Kook finiranno il militare il prossimo giugno, tra il 10 e il 21 del mese. Torneranno alla loro vita e anche nelle nostre. Il primo a partire e di conseguenza a congedarsi dal militare è stato Jin, in quell’occasione quasi tutti gli altri membri l’hanno accolto all’uscita con abbracci, un grande mazzo di fiori e il ritornello di “Dynamite” suonata al sassofono dal leader, RM. Lo scorso 17 ottobre a lasciare la caserma a Wonju è stato J-Hope, ad accoglierlo Jin con un grande mazzo di fiori e quella sua bella faccia da 'Worldwide Handsome' (soprannome che lui stesso si è dato per gioco). Il titolo di ‘Uomo più bello del mondo 2025’ -tra l’altro- resta in famiglia perché è stato attribuito a V in un sondaggio globale condotto da una rivista britannica, raccogliendo oltre 7 milioni di voti da fan in 163 paesi.

JIN E J-HOPE RE DI FRANCIA

J-Hope, pseudomino di Jung Ho-seok, è stato tra gli artisti che si sono esibiti al Gala Pièces Jaunes, a Parigi lo scorso 23 gennaio. Un evento musicale e benefico, che ha raccolto fondi per gli ospedali, aperto proprio da J-Hope con una performance che ha mandato in delirio l'Arena La Défense di Parigi, sul palco ha portato due suoi brani da solista "On the Street" e "More", oltre a "Mic Drop" dei BTS. Fortunati i francesi! E le/gli Army presenti che hanno colorato di viola l'Arena. I video dell'esibizione di J-Hope hanno riempito i social, emozioni e amore che J-Hope ha ricambiato dicendosi "felice di essere stato invitato a un evento così significativo" realizzando una volta di più quanto sia "incredibile portare speranza e conforto alle persone attraverso la musica e la danza" ringraziando, infine, Army per il loro incrollabile supporto.

...UN JIN OLIMPICO

Jin, al secolo Kim Seok-jin, ha letteralmente illuminato Parigi come tedoforo per la Corea del Sud alle Olimpiadi estive del 2024. Il primo membro dei BTS a lasciare il servizio militare ha incantato migliaia di fan durante la staffetta della torcia olimpica, lo scorso luglio. Vestito completamente di bianco, Jin ha portato la fiamma da Rue de Rivoli guidando la parata fino Museo del Louvre. Incitato a gran voce dai fan durante tutto il percorso il cantante ha poi dedicato loro le sue parole "È stato un onore far parte di un momento così significativo. Se ho avuto l’opportunità di assumere l’onorevole ruolo di tedoforo è anche grazie al supporto dell’ARMY".