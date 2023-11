Il 21% dei giovani soffre di crisi di ansia, ma 1 su 3 si vergogna di chiedere aiuto, lo dice Telefono Azzurro

L'utilizzo sempre più intenso delle tecnologie digitali non comporta solo "una trasformazione nel modo di comunicare, ma anche un impatto sulla salute mentale di tutti compresi i giovanissimi". E' quanto sottolineato in una nota della Fondazione Telefono Azzurro, come riportato dall'Adnkronos. Ad evidenziarlo sono le richieste di aiuto arrivate alla linea di Ascolto 1.96.96 che, nel 2022, ha raccolto 1459 segnalazioni relative a problemi di salute mentale, in pratica 4 casi al giorno, e quelle gestite dal numero Emergenza Infanzia 114 che, nel 2022, sono state ben 347.





Il benessere psicofisico dei ragazzi

Per focalizzare l'attenzione sul benessere psicofisico dei ragazzi e per sensibilizzare l'opinione pubblica sui loro bisogni emergenti , in occasione della Giornata Internazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, la Fondazione SOS Telefono Azzurro Ets ha organizzato la conferenza ' Il futuro dell'infanzia tra nuovi scenari e risposte concrete '. La giornata, ospitata presso la Sala Plenaria Marco Biagi del Cnel, luogo di studio e di ricerca, ha visto la partecipazione di istituzioni, accademici, enti e delle principali piattaforme social con l'obiettivo di fare squadra, mettendo a disposizione dei più giovani efficaci strumenti di prevenzione .





L'intervento di Renato Brunetta