Il 5 giugno è la giornata mondiale dell’ambiente

Oggi 5 giugno si celebra la giornata mondiale dedicata all’ambiente. Istituita nel 1972 mentre si svolgeva la Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente Umano è un evento globale promosso dalle Nazioni Unite che mira a incoraggiare diverse iniziative per la protezione ambientale.

Cosa fare durante questa Giornata

È in questa giornata che bisognerebbe riflettere sulla questione ambientale, così da impegnarsi in una corretta gestione delle risorse naturali per favorire un futuro sostenibile. A sostegno delle riflessioni, vengono organizzati svariati eventi in tutto il mondo; le iniziative più teoriche sono quelle mirate alla sensibilizzazione, come conferenze, workshop e campagne educative, mentre le azioni più pratiche sono ad esempio attività di pulizia o semina.

Oltre che per fermarsi a riflettere sulle problematiche, la giornata mondiale dell’ambiente è utile anche per esaltare i miglioramenti compiuti, soprattutto negli ultimi decenni, gli sviluppi sotto il punto di vista legislativo e tecnologico sono stati notevoli.

In occasione della giornata mondale dell’ambiente

A Bruxelles, il 2 giugno di quest’anno, è stata celebrata la Festa dell’Ambiente, proprio in occasione della Giornata alla quale hanno partecipato diversi personaggi di fama internazionale e locale, e sono stati organizzati giochi interattivi, attività creative e stand conosciutivi, in cui venivano esposte le problematiche ambientali del posto, con l’intento di avvicinare tutti alle questioni ambientali.

La Giornata di quest’anno, ospitata dall’Arabia Saudita, verterà sul rinnovamento dei territori, sulla desertificazione e sulla ostilità della siccità, con il motto “La nostra Terra. Il nostro futuro. Siamo #GenerationRestoration”.

Prendere parte a questa Giornata rappresenta l’impegno soggettivo di ognuno verso il miglioramento.

L’appello del WWF

È con la campagna Our Future, che il WWF -World Wide Fund for Nature- sottolinea ancora una volta l’importanza di questa giornata: “È fondamentale comprendere la complessità e l’importanza dell’interconnessione tra sostenibilità e felicità delle persone. È indispensabile imparare a vivere entro i limiti del Pianeta, dettati dalla disponibilità delle risorse e dalla capacità degli ecosistemi di sostenere la vita. Il concetto di limiti planetari non ci dice di preferire la Natura a noi, ma evidenzia come senza un rispetto profondo per l’ambiente non ci sia futuro nemmeno per noi, che ne siamo parte legittima e integrante. Siamo all’altezza di questa grande sfida, serve però cambiare il nostro stile di vita, così predatorio verso l’ambiente, elaborare una consapevolezza dei limiti e rafforzare il senso d’urgenza” scrive sul proprio sito web www.wwf.it