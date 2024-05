Il cantante svizzero Nemo ha vinto l’Eurovision Song Contest 2024, solo settima Angelina Mango

La gara

La finale dell’Eurovision 2024 è iniziata tra immagini suggestive e spettacolari e un saluto della principessa Vittoria di Svezia, quindi la flag parade, la sfilata con le bandiere dei cantanti. Nemo, l’artista che rappresenta la Svizzera, ha sfoggiato anche una bandiera con i colori giallo, bianco, viola e nero, ovvero la bandiera non binaria, che rappresenta le persone di genere non binario. Poi è scatta la gara. I primi a cantare all’Arena di Malmoe sono stati gli svedesi Marcus & Martinus che hanno proposto la loro canzone dance “Unforgettable”, quindi l’Ucraina Alyona Alyona & Jerry Heil hanno cantano “Teresa & Maria” e lanciato un appello alla pace e alla libertà per il loro Paese. Applausi per loro. Poi è stata la volta della Germania. Isaak, che ha debuttato nella versione tedesca di X Factor con “Always on the run”. La rappresentante del Lussemburgo, Tali si è esibita con “Fighter”. Quindi sono sul palco per i Paesi Bassi, Joost Klein con “Europapa” seguita dalla rappresentante di Israele, Eden Golan “Hurricane” Fischi per lei alla fine della sua esibizione. Sul palco anche per la Lituania Silvester Belt con “Luktelk”, poi è stata la volta della Spagna. Nebulosa ha cantato “Zorra”. Il rappresentante dell’Estonia 5minust x Puuluup con “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”, poi spazio all’irlandese Bambie Thug con “Doomsday Blue”. L’undiceisma esibizione sul palco del Malmoe arena è stato il lettone Dons con “Hollow”, poi la greca Marina Satti che ha proposto “Zari”. Quindi è stata la volta del britannico Olly Alexander con “Dizzy” e della norvegese Gate che ha cantato “Ulveham”. La votazione finale ha premiato la Svizzera.





Angelina Mango

La quindicesima artista a salire sul palco della Malmoe Arena è stata Angelina Mango che ha cantato “La noia”, il brano con cui ha vinto il festival di Sanremo. Durante la Flag parade, la cantante italiana è uscita con un vestito nero e con la bandiera italiana, ma qualcuno interpreta la situazione in maniera a dir poco forzata: "Angelina Mango indossa un vestito nero e corre con la bandiera italiana, trasformandosi anche nella bandiera palestinese. Poi tutto svanisce quando Angelina sale sul palco. Applausi a scena aperta per lei, prima durante e dopo l'esibizione. Presente in sala ad applaudire Angelina anche l'ambasciatore italiano in Svezia.





Le altre esibizioni

Scesa dal palco Angelina Mango, le luci dei riflettori si sono accese per la Serbia. Teya Dora ha cantato “Ramonda”, poi i finlandesi Windows95man che hanno proposto la loro “No Rules!”. “Grito” è stata la canzone della portoghese Iolanda, che al termine dell'esibizione ha gridato "La pace avrà la meglio". L’armena Ladaniva ha cantato “Jako”, Quindi Cirpo, Silia Kapsis con “Liar” e la Svizzera con Nemo e la sua “ The Code”. Poi la slovena Raiven con “Veronika”, poi la croata Baby Lasagna, altra candidata alla vigilia con “Rim Tim Tagi Dim”. Spazio al rappresentante della Georgia, Nutsa Buzaladze che ha proposto la sua “Firefighter”, quindi il francese Slimane con “Mon Amour” e infine, la rappresentante dell’Austria, Kaleen con “We Will Rave”. Intanto Dopo Alessandra Mele per la Norvegia, anche il portavoce per l'assegnazione dei voti della Finlandia, il cantante Kaarija ha deciso di ritirarsi, ma non ha reso noto le motivazioni. terminata la gara esibizione del Alcazar con la loro Crying at the Discoteque e omaggio agli Abba, con l collegamento con i loro avatar.





I primi cinque della Classifica

1) Svizzera, Nemo - The Code 591

2) Croazia, Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim 547

3) Ucraina- Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria 453

4) Francia, Slimane - Mon Amour 445

5) Israele, Eden Golan – Hurricane 376

6) Irlanda, Bambie Thug - Doomsday Blue 378

7) Italia, Angelina Mango - La Noia 268





La squalifica dell’Olandese Joost



L'artista olandese Joost Klein è stato escluso dalla finale dagli organizzatori dopo la denuncia presentata da un membro femminile del team di produzione seguito ad un incidente avvenuto dopo la sua esibizione nella semifinale di giovedì sera. La Tv olandese ha parlato di punizione troppo pesante e sproporzionata. Durante la votazione finale è stato invece contestato a suon di fischi Martin Osterdahl, supervisore esecutivo dell'Eurovision Song Contest.