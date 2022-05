Il Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) in Password, su RTL 102.5

Maria Chiara Giannetta dal set si prende una piccola pausa dalle riprese e si collega via zoom con Password. Nicoletta, la Ceci e Nicolò Giustini le chiedono subito qualcosa in più del suo personaggio e dell’amore “Quello di Anna – spiega Maria Chiara – si può dire un altruismo amoroso, perché preferisce fare un passo indietro per mantenere intatta la felicità del suo ex", il riferimento è al Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), che sembra aver trovato, quella felicità, nelle braccia di Valentina, figlia del Colonnello Anceschi (Flavio Insinna).

STUDIO NEL WEEK END E RIPASSO GIORNALIERO

La curiosità è di tanti, a darle voce in RADIOVISIONE, su RTL 102.5, è Nicoletta. Ma quando giri un film o una serie impari a memoria tutto? Maria Chiara Giannetta risponde prima con una battuta “Meglio imparare che improvvisare”, poi spiega che il set è come una palestra per la mente “Io studio le mie battute nel week end, tutte quelle delle scene che dovrò girare in settimana. Quindi ripasso giorno dopo giorno, quando termina il primo ciak la mente archivia quello per passare al successivo”.