Il centrodestra rilancia sul taglio delle tasse. Scintille tra Calenda e Letta. Nei 5 stelle fuori dalle auto candidature Di Battista e Casalino

Nel centrodestra non si allenta la tensione sulla premiership: "Il partito che prende più voti propone il nome del premier" e quel nome per Fdi è il mio", ha spiegato Giorgia Meloni su RTL 102.5. Il leader della lega Salvini sta spingendo sulla riforma fiscale: "Vogliamo estendere la flat tax al 15% anche ai dipendenti. Ci possiamo riuscire in 5 anni”. Calenda invece ha attaccato l'ex alleato Letta: "Il Pd ha fatto prima un patto con noi e poi uno con chi in fondo è comunista". In casa M5s invece, Di Battista e Casalino non hanno presentato l'autocandidatura per partecipare alle parlamentarie del prossimo 16 agosto: il termine è scaduto oggi.

PROGRAMMI ELETTORALI A CONFRONTO

Complessa la partita delle riforme, il presidenzialismo e le autonomie, su cui puntano Giorgia Meloni, (per il primo), e Matteo Salvini (per le seconde), diventano un vero proprio spartiacque rispetto al centrosinistra e ai propositi dei moderati di centro. Alla richiesta di meno tasse, con una flat tax al 15% anche per i lavoratori dipendenti rilanciata da Salvini, il Pd risponde con la rimodulazione dell'Irpef , la parità salariale, e la dote di 10 mila euro per i diciottenni da finanziare con una sorta di patrimoniale. Dem e sinistra rilanciano anche sui diritti civili, lo ius scholae e la tutela dell'ambiente. E, andando contro due dei cardini dei 5 stelle, Enrico Letta vorrebbe la modifica del reddito di cittadinanza e del superbonus 110. Fortemente divisivi tra i poli i temi della sicurezza e dell’immigrazione, i 5 stelle puntano sugli aiuti alle imprese e alle famiglie. L’agenda Draghi unisce Azione di Calenda a Italia Viva di Renzi.