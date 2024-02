Il discorso di Yulia Navalnaya all'Eurocamera. "Mettiamo da parte le note diplomatiche, Putin è un mafioso"

"Vladimir Putin è un mafioso sanguinario, non un politico". Sono queste le parole durissime della vedova del dissidente Alexei Navalny, Yulia, nella seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Un ingresso accolto da un lungo applauso per Navalnaya, che in quell'aula era già stata tre anni fa per ritirare il Premio Sacharov 2021, assegnato proprio a suo marito, ai tempi già in carcere. "Putin è il capo di una banda criminale organizzata" ha dichiarato la donna, ribadendo l'accusa al presidente russo di aver torturato Navalny per tre anni prima di farlo morire in una cella, negandogli contatti con l'esterno, dalle visite alle lettere. "Lo hanno ucciso e anche dopo hanno abusato del suo corpo e hanno abusato di sua madre". "Mio marito non vedrà come sarà la bella Russia del futuro" ha aggiunto "ma noi dobbiamo vederla. E io farò del mio meglio perché il suo sogno si realizzi, perché il male cada e questo bel futuro arrivi".





IL RICHIAMO ALL'EUROPA

Poi la donna si è rivolta direttamente alle istituzioni europee, chiedendo di cambiare metodi, se vogliono colpire il presidente russo: "





I FUNERALI VENERDÌ

" ha spiegato infine Navalnaya. I funerali del marito si terranno venerdì alle 14 ora locale, a Maryeno, nel sud-est di Mosca. Una funzione nella Chiesa dell'Icona della Madre di Dio, prima di essere sepolto nel cimitero di Borisovskoe, tra i più antichi della capitale. Una soluzione a cui si è arrivati non senza difficoltà, dal braccio di ferro della madre di Navalny con le autorità per ottenere la restituzione del corpo, all'impossibilità di reperire uno spazio idoneo perchè, come aveva denunciato il team del dissidente, nessuna delle agenzie funebri contattate sarebbe stata disposta a lavorare con loro.