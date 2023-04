Il dissidente Vladimir Kara Murza condannato in Russia a 25 anni di carcere, aveva criticato la guerra in Ucraina

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

L'urlo di Kara Murza

"La Russia sarà libera, ditelo a tutti!", la voce di Vladimir Kara Murza è risuonata nell'aula del tribunale moscovita che lo ha condannato a 25 anni di reclusione, dopo la lettura della sentenza. Lo storico e regista, oppositore del presidente Putin, è stato giudicato colpevole di tradimento, per la "diffusione di informazioni consapevolmente false sulle azioni delle forze armate russe e collaborazione con un'organizzazione indesiderabile in Russia". La difesa di Kara-Murza ha dichiarato di voler impugnare la sentenza in appello.

La vicenda

Kara-Murza, che detiene la cittadinanza russa e britannica e ha studiato all'Università di Cambridge, è stato arrestato nell'aprile 2022 e accusato di aver diffuso false informazioni sull'esercito russo in Ucraina. Successivamente è stato anche accusato di "alto tradimento" per una serie di discorsi pubblici che ha fatto in cui criticava le politiche del Cremlino e la guerra in Ucraina. La sentenza di Kara-Murza, osserva il Guardian, è la condanna più lunga mai inflitta a un oppositore politico di Vladimir Putin mentre il Cremlino intensifica ulteriormente la sua repressione del dissenso. In passato Kara Murza, 41enne, esponente di una famiglia di giornalisti, storici e vittime delle repressioni, padre di tre figli è sopravvissuto nel 2015 e nel 2017 ad avvelenamenti di cui ha attribuito la colpa al Cremlino. Ha riportato in seguito una polineuropatia che si è aggravata in carcere, dove si trova dall'aprile dello scorso anno.