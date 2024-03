Il Giro d'Italia è ambasciatore dello sport nel mondo; oggi cerimonia alla Farnesina

UN ORGOGLIO ITALIANO

Il Giro d’Italia è stato insignito del titolo di “Ambasciatore dello sport d’Italia nel mondo”. Questa mattina cerimonia alla Farnesina, alla presenza tra gli altri del ministro degli esteri Antonio Tajani e del presidente di RCS Urbano Cairo. Al termine della presentazione “L’Italia che corre” Urbano Cairo ha regalato al vicepremier Antonio Tajani una maglia rosa personalizzata. In cambio il capo della Farnesima ha donato una pergamena celebrativa.

TAJANI: PACE E MADE IN ITALY

Il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani ha sottolineato come la manifestazione ciclistica sia un volano per la crescita del made in Italy e ha sottolineato come lo sport in questo periodo di tensioni internazionali possa essere portatore di un messaggio di pace. Queste le sue parole nel corso della cerimonia “L’Italia che corre” nella sala Mosaici della Farnesina: “Ho deciso, dopo averlo assegnato a diversi personaggi, come Sinner e Spalletti, di dare al Giro d'Italia la qualifica di ambasciatore dello sport. Lo sport è uno strumento di pace soprattutto ora che ci sono situazioni negative dall'Ucraina al Medio Oriente, fino al Mar Rosso e attraverso lo sport dobbiamo inviare messaggi opposti, l’Italia vuole essere portatrice di pace e valorizzare lo sport proprio come strumento di pace". C’è poi l’aspetto promozionale per il Made in Italy, Tajani ha proseguito: "Un altro buon motivo per promuovere il Giro è quello di dare impulso al Made in Italy, il Giro non è soltanto sport, è anche un modello di buona attività industriale e di buona attività imprenditoriale. Siamo un Paese che conta per quanto riguarda l'export il 40% del Pil e in mezzo c'è anche il settore sportivo che rappresenta l'1,5% del prodotto interno lordo".

CAIRO: GRANDI POTENZIALITA'

Ovviamente molto soddisfatto il presidente di RCS Urbano Cairo, che ha dichiarato: “Il titolo di ambasciatore dello sport italiano è una cosa bellissima, per la quale voglio ringraziare il ministro degli esteri. E più in generale mi fa molto piacere vedere come il governo italiano stia apprezzando il ruolo che può avere il Giro d’Italia come ambasciatore nel mondo, non soltanto per la pace ma anche per far vedere i valori e le bellezze dell’Italia. Noi come Giro abbiamo un grande potenziale ancora da esprimere per dare un ulteriore supporti al nostro paese. Diffondere la bellezza d’Italia può contribuire a portare altri turisti, per vedere la corsa, magari farsi anche una pedalata, ma anche per visitare le nostre città e i nostri borghi”.