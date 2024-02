Il ministro Guido Crosetto ricoverato in ospedale per forti dolori al petto, sospetta pericardirte Photo Credit: agenziafotogramma.it

FORTI DOLORI AL PETTO

Da ieri mattina accusava un forte dolore al petto. Che non andava via con il passare delle ore, anzi. Per questo la notte scorsa Guido Crosetto si è presentato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo di Nancy, sulla via Aurelia a Roma. Il ministro della difesa è arrivato da solo all’accettazione, camminando sulle sue gambe. E’ stato ricoverato d’urgenza, monitorato e sottoposto a una serie di controlli, tra cui le analisi del sangue e una coronarografia. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’ospedale, è molto probabile che nelle prossime ore vengano condotti altri accertamenti. E solo successivamente verrà comunicata una diagnosi.





CHE COSA E' LA PERICARDITE

C’è il sospetto di una pericardite: si tratta di una infiammazione del pericardio, la struttura a forma di sacco che contiene e protegge il cuore, formata da due membrane separate da un sottilissimo strato di liquido. In presenza di pericardite, le membrane si infiammano e può verificarsi un aumento di liquido, che in alcuni casi può comprimere il cuore. Le cause di questo disturbo sono diverse: può derivare da virus o batteri, ma anche da traumi, lesioni o disturbi metabolici. Il classico sintomo della pericardite è il dolore toracico.