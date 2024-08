Il naufragio di Palermo, continuano le ricerche dei sei dispersi, i sub aprono varco sullo scafo

Continuano dall'alba le ricerche dei sei dispersi del naufragio di lunedì quanto il Bayesian è colato a picco durante una tromba d'aria al largo di Palermo. Al momento il bilancio è di un morto, il cuoco di bordo, il cui corpo è già stato identificato. 15 sopravvissuti e sei dispersi. Sono impegnate tre squadre di sub nelle ricerche dei sei dispersi del naufragio, due della guardia costiera e una dei vigili del fuoco. nelle scorse ore i sommozzatori sono riusciti ad aprire un varco nello scafo e stanno cercando di entrare, ma si muovono tra mille difficoltà. I sommozzatori raggiungono la profondità di 49 metri, dove si trova lo scafo, due alla volta, per 12 minuti a squadra. Poi risalgono e riscendono i colleghi già pronti. Sul luogo del disastro ci sono anche l'ambasciatore britannico Hon Lord Llewellyn e il console Richard Brown.





I dispersi

Sono stati resi noti i nomi dei sei dispersi nel naufragio della barca a vela Bayesian sono Jonathan Bloomer, il presidente della Morgan Stanley International, sua moglie Anne Elizabeth Judith Bloomer, l'imprenditore britannico Mike Lynch e la figlia Hanna, il legale di Lynch, Chris Morvillo e la moglie Nada





I racconti dei superstiti

I superstiti del naufragio del Bayesian hanno ricevuto la visita dell'Ambasciatore de del console britannico e a loro hanno raccontato questi terribili minuti dell'alba di lunedì. "Mike Lynch aveva organizzato questa vacanza con tanto entusiasmo, era felice di averci tutti con lui in barca. Mai avremmo immaginato che sarebbe finita così. Siamo dei sopravvissuti". Lo ha raccontato Charlotte Golunsky, 35 anni, una delle superstiti del naufragio del veliero britannico. Toccante immagine di Angela Bacares, la donna che era a bordo, adagiata su una sedia a rotelle, è rimasta per diverso tempo immobile sulla terrazza del resort che ospita i sopravvissuti al naufragio, a osservare quel tratto di mare. L'imbarcazione affondata risulta intestata alla società Revtom, registrata sull'isola di Man, la cui amministratrice sarebbe proprio la moglie del miliardario ancora disperso, Angela Bacares.





Maledizione?

Stephen Chamberlain, un ex top manager della multinazionale dell'informatica Autonomy, che era stato assolto negli Usa in un processo per frode lo scorso giugno come il fondatore della società Mike Lynch, è morto dopo essere stato investito da un auto lo scorso sabato mentre correva nella contea inglese del Cambridgeshire. La notizia viene data con grande risalto sui media del Regno Unito che già parlano di "maledizione" attorno ai vertici societari che solo due mesi fa avevano rischiato di subire dure condanne da parte della giustizia americana.