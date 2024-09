Il Papa a riposo per una influenza, annullati tutti gli impegni di oggi

LIEVE STATO INFLUENZALE

Dal Vaticano è stato emesso un comunicato molto stringato. Si comunica che “ a causa di un lieve stato influenzale, e in via precauzionale in vista del viaggio dei prossimi giorni, le udienze papali previste per la giornata di oggi sono annullate”. I toni sono rassicuranti: il malessere viene definito lieve e si parla di uno stop per precauzione. A Bergoglio è stato prescritto soltanto un po' di riposo, ovviamente il Santo Padre viene seguito dai medici, ma senza far ricorso a strutture ospedaliere. Quindi non saranno emessi bollettini medici. Il Papa ha in agenda per questa settimana un nuovo viaggio apostolico internazionale, in Lussemburgo e Belgio da giovedì 26 a domenica 29 settembre.

UN VIAGGIO MOLTO IMPEGNATIVO

Il Pontefice, che a dicembre compirà 88 anni, è reduce da un lungo viaggio in Estremo Oriente, che sicuramente è stato stancante: quattro paesi visitati tra Asia e Oceania: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore; in dodici giorni di viaggio apostolico il Papa ha percorso quasi 33 mila chilometri, viaggiando in aereo per un totale di 44 ore, dovendo assorbire pesanti fusi orari. E’ ovvio che ritmi del genere abbiano un effetto su una persona anziana, con qualche inevitabile acciacco.

ENNESIMO NO ALLA GUERRA

Ieri il Papa aveva regolarmente recitato l’Angelus: affacciandosi dalla finestra su Piazza san Pietro aveva rivolto l’ennesimo appello a favore della pace: “Continuiamo a pregare per la pace. Purtroppo sui fronti di guerra la tensione è molto alta. Si ascolti la voce dei popoli che chiedono pace. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myamar, tanti Paesi che sono in guerra. Preghiamo per la pace".