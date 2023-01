Il Papa è partito per l'Africa: "sono contento, aspettavo questo viaggio da un anno"

IN VOLO VERSO L'AFRICA

L’aereo papale è decollato da Fiumicino alle 8.29. Il Pontefice sta viaggiando su un Airbus 350 di Ita Airways. La nuova ammiraglia della compagnia aerea italiana. L’atterraggio a Kinshasa, in Congo, dopo cinque ore e mezza di volo. Dopo questa prima tappa, il viaggio apostolico proseguirà in Sud Sudan. Francesco rientrerà a Roma domenica prossima, 5 febbraio. Il Papa in un messaggio al presidente italiano Mattarella ha scritto: “Vado in Africa con un messaggio di pace e di riconciliazione”. Il Pontefice ha aggiunto: “sono mosso dal vivo desiderio di incontrare i fratelli nella fede e gli abitanti di Congo e Sudan, cui auguro il bene e la prosperità dell’intero popolo italiano”.





PENSARE A CHI NON CE L'HA FATTA

La rotta ha previsto il sorvolo anche dell’immenso deserto del Sahara. A bordo dell’aereo il Papa ha chiesto di pensare e di pregare per “tutte le persone che, cercando un po' di benessere e di libertà, non ce l'hanno fatta e anche per tutti quelli che che, cercando di raggiungere il Mediterraneo, sono invece finiti nei lager e soffrono lì. Preghiamo per tutta quella gente". Sempre sorvolando l’Africa, il Pontefice si è intrattenuto a colloquio con i giornalisti e ha svelato che aspettava questo viaggio da almeno un anno: “Sarà un viaggio bello. Avrei voluto andare a Goma ma con la guerra non si può andare", ha aggiunto il Papa ricordando che le due tappe di questa visita in Africa saranno Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, e Giuba, in Sud Sudan. Poi ha ringraziato i giornalisti: "Il vostro lavoro aiuta tanto, fa arrivare alla gente le immagini, i pensieri e le vostre riflessioni sul viaggio".