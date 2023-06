IL RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE INCANTA LA CAPITALE E RADDOPPIA: APPUNTAMENTO ALL’ARENA DI VERONA!

Tommaso Paradiso canta "Viaggio intorno al sole". E inizia lo show, dopo la sigla che racconta la Generazione Zeta. Apre Tommaso Paradiso, romano doc, la seconda edizione del Radio Zeta Future Hits Live al Centrale del Foro Italico di Roma. C'è il pubblico delle grandi occasioni: 10 mila ragazzi, in fila dalle prime ore del pomeriggio, per dare il via all'estate a suon di musica. Perché oggi sono finite le lezioni a scuola e gli studenti possono, finalmente, gustarsi le vacanze. Sul palco torna il trio vincente di conduttori: Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini. Volti amatissimi dai ragazzi e non solo. "Squadra che vince non si cambia", dice Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5.

Un cast stellare: ACHILLE LAURO, ALFA, ANGELINA MANGO, ANNALISA, ARIETE, ARTICOLO 31, BLANCO, BORO BORO, BRESH, ELETTRA LAMBORGHINI, ELODIE, EMMA, FABIO ROVAZZI, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, GAZZELLE, GEOLIER, IRAMA, LAZZA, LDA, MADAME, MAHMOOD, MARA SATTEI, MATTEO PAOLILLO, MR. RAIN, ORIANA SABATINI, ORIETTA BERTI, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RHOVE, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSA CHEMICAL, ROSE VILLAIN, SANGIOVANNI, TANANAI, TOMMASO PARADISO, TONY EFFE.





LA GRANDE NOVITÀ: IL PALCO A 360 GRADI

Quest’anno la grande novità è rappresentata dal palco posto al centro della venue per uno spettacolo a 360 gradi. Così, tutti gli artisti, durante le esibizioni, offrono al pubblico un'esperienza musicale immersiva e coinvolgente. Inoltre, il 30 agosto, Future Hits Live di Radio Zeta si trasferirà all'Arena di Verona, che, dopo aver ospitato i più grandi nomi della musica italiana, questa volta darà il benvenuto agli artisti di oggi e di domani, pronti a offrire uno spettacolo straordinario, perfettamente in linea con la Generazione Zeta.





SPAZIO ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA STRADALE

Uno stand dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” sarà presente, oggi sin pomeriggio, al Foro Italico dove sarà possibile sottoporsi al test per Hiv e altre malattie sessualmente trasmissibili in maniera anonima e gratuita. Sempre gratis, inoltre, l'Istituto offrirà 5.000 preservativi. L'iniziativa, in occasione Future Hits Live, concerto organizzato da RTL 102.5 e Radio Zeta, per sensibilizzare i giovani sulle malattie sessualmente trasmesse, progetto di cui lo Spallanzani è partner. Presso lo stand dell'Istituto è stato possibile - oltre ad effettuare dei test rapidi, anonimi e richiedere i profilattici - parlare con i medici che offriranno consulenza ai giovani presenti. “Fate l’amore come volete, con chi volete. Ma fatelo in sicurezza”, parola di Francesco Vaia direttore generale dello Spallanzani di Roma, presente all’evento musicale di Radio Zeta. “Ho sempre detto che è importante restituire ai giovani la socialità persa durante la Pandemia. Ben vengano eventi come questo. Non solo musica, ma anche prevenzione per parlare ad un’intera generazione qui da Foro Italico”, conclude il prof. Vaia. Che intorno alle 23.00, sul palco, scatta un selfie con i ragazzi con un profilattico in mano. La foto, subito dopo, diventa virale. E poi la sicurezza stradale con la Fondazione Ania, rappresentata dal Segretario Generale Umberto Guidoni. La Fondazione Ania ha distribuito etilometri gratuitamente a migliaia di ragazzi giunti al Foro italico.